Ya se pueden adquirir entradas para la Fiesta del Salame

FIESTA

Se abrió la venta digital con tarifas promocionales y acceso gratuito durante la jornada inaugural para la 51º edición del evento que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia.

El Municipio confirmó la apertura de la venta anticipada de entradas. La gran atracción musical de este tradicional evento será “Los Palmeras”, quienes encabezarán el escenario principal en una festividad que combinará la gastronomía autóctona, la cultura local y espectáculos de primer nivel.

Para esta edición, se dispuso un esquema de boletería digital a través de la plataforma fiestadelsalame.mercedes.gob.ar, que permite adquirir tickets anticipados válidos para cualquier jornada a un costo de $6.000, además de una promoción especial 4×3 por $18.000.

En las boleterías del predio, la entrada del viernes 11 será libre y gratuita, mientras que el sábado 12 el acceso costará $10.000 y el domingo 13 $8.000.

Asimismo, se diferenció las tarifas para jubilados ($5.000), ingreso sin cargo para personas con CUD, y un costo de estacionamiento fijado en $4.000 para automóviles y $10.000 para colectivos.