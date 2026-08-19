Banco Provincia superó las 100.000 refinanciaciones

ECONOMÍA

Banco Provincia superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026.

Se dio en el marco del programa integral de regularización financiera que la entidad puso en marcha para acompañar a familias y empresas con dificultades para afrontar sus compromisos crediticios. El monto total refinanciado ya superó los $390.000 millones, lo que representa un incremento del 382% respecto del mismo período de 2025.

El volumen de operaciones muestra el alcance que adquirió la estrategia de la banca pública bonaerense frente al aumento de las dificultades para sostener los pagos. Del total de deudas refinanciadas, el 96% corresponde a personas y el 4% restante a empresas, una distribución que vuelve a poner el foco sobre el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.

El resultado se alcanzó a partir de una política que combinó tasas atenuadas desde el 31%, plazos de hasta seis años y alternativas diferenciadas de acuerdo con el nivel de mora y el perfil de cada cliente. El objetivo planteado por la entidad es que quienes acumularon deudas puedan recuperar capacidad de pago y evitar que el endeudamiento derive en situaciones de mayor gravedad.

El dato representa una nueva actualización de una tendencia que Banco Provincia ya había advertido durante los últimos meses. En mayo de 2026, según un informe elaborado por el área de Estudios Económicos de la entidad sobre la base de información del Banco Central, la irregularidad de la cartera de créditos de las familias había trepado al 12,8%, frente al 2,5% registrado a mediados de 2024.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, vinculó el incremento de la morosidad con el escenario macroeconómico y rechazó que el fenómeno pueda explicarse por una supuesta conducta irresponsable generalizada de los deudores.

“Los datos muestran con claridad que el salto de la morosidad responde a un problema macroeconómico y no a una supuesta irresponsabilidad masiva de las familias o las empresas”, señaló el titular del banco.

“Es un problema sistémico, porque ocurre en todo el país y atraviesa simultáneamente a distintos sectores sociales y productivos”, expresó.

Para el presidente del Banco Provincia, la respuesta de la entidad forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno bonaerense. “Nuestros resultados reflejan la necesidad de que el sistema financiero en su conjunto genere herramientas de alivio en un escenario de fuerte presión sobre los ingresos de los hogares y las pymes”, concluyó Cuattromo.