Mercedes homenajeó al Padre de la Patria, el Gral. José de San Martín

SOCIEDAD

La comunidad de Mercedes conmemoró este 17 de agosto un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

El acto oficial, encabezado por el intendente Juan Ustarroz, tuvo lugar en la Plaza San Martín, al pie del monumento que recuerda al Padre de la Patria, y contó con una importante participación de establecimientos educativos públicos y privados del distrito. También hubo representaciones institucionales y políticas.

Al momento de dirigirse a los presentes, el intendente Ustarroz destacó en primer término la representación artística que se vivió a instancias de Marcelo Bianco, quien efectuó una exposición actuada sobre la jornada histórica.

Luego, entre otras reflexiones, expuso la importancia de encontrarse cara a cara en tiempos de virtualidad: «En estos tiempos donde todos estamos a veces tan comunicados que nos desvinculamos, donde las redes sociales y la inteligencia artificial avanzan mucho, no es lo mismo ver las cosas en las redes que estar en comunidad, escuchando la voz en directo y los gestos».

En esa misma línea, el jefe comunal retomó la idea del prócer como símbolo de unión comunitaria: «San Martín pensó en un proyecto colectivo que trasciende a la persona que lo lleva adelante, y la única forma de llevarlo adelante es colectivamente. Nadie cruza los Andes solo, pero también nadie encara un proyecto de una escuela solo, nadie crea una fábrica solo, nadie puede forjar un barrio solo. En todos los sentidos, necesitamos siempre de una comunidad que esté unida, que sea respetuosa y que saque lo mejor de sí para enfrentar la adversidad».

Asimismo, Ustarroz remarcó la necesidad de trasladar esos valores a la vida diaria: «Le agregaría una palabra más a San Martín: el coraje para enfrentar empresas que a veces parecen imposibles, y eso se hace cuando hay ideales, altruismo y coherencia. Recordar debe servirnos para la reflexión, pero una reflexión para la acción; ser solidario ayuda al otro y nos ayuda a nosotros mismos a encontrar nuestra mejor versión».

Previamente, la directora de la Escuela Primaria N° 7, Verónica Bazán brindó el discurso en representación de la comunidad educativa, donde puso el foco en la vigencia del legado sanmartiniano.

Hubo una amplia presencia de representaciones institucionales, espacios políticos, vecinos y vecinos. Entre ellos, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mariana San Martín, el inspector jefe distrital Cristian Ponce, secretarios e integrantes del gabinete municipal.

El homenaje concluyó con el reconocimiento a las delegaciones escolares presentes y el compromiso compartido de seguir forjando la ciudad y el país desde la solidaridad y la educación.