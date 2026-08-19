Despliegue barrial y municipal en los festejos del Día de la Niñez

FESTEJO

El Día de la Niñez dejó una gran cantidad de encuentros para toda la familia, pero especialmente pensados para el encuentro y disfrute de las y los niños.

Hubo actividades en diversos puntos de la ciudad. La organización contó con un fuerte trabajo en unidad entre las sociedades de fomento, comunidades barriales, referentes sociales, instituciones y la Municipalidad de Mercedes, especialmente desde el área de Niñez y Adolescencia.

“Como siempre decimos, es sumamente grato y satisfactorio encontrarnos y generar en comunidad propuestas pensadas y planificadas para la niñez, que son también motivos de encuentro de las familias de nuestra ciudad”, dijo el intendente Juani Ustarroz. Y agregó: “Quiero felicitar a cada integrante de sociedad de fomento y referente barrial, porque han hecho un enorme y comprometido trabajo en esta jornada, como así también a las y los trabajadores municipales, siempre presentes para la alegría de nuestros niños y niñas”, expresó el jefe comunal, quien visitó distintos espacios.

En una línea similar, la Lic. Gabriela Olivella, directora de niñez y adolescencia, destacó “el compromiso de la comunidad para realizar actividades que den alegría a nuestros niños y niñas” donde “trabajando unidos se generaran estas acciones tan gratificantes” mencionó y dijo “gracias, una vez más, a cada trabajador municipal y referente de la comunidad”.

Durante la jornada de este domingo, las celebraciones se desplegaron de manera simultánea en una veintena de sedes barriales: Corazones Felices (B° Almafuerte), Constructores de la Fe (B° Marchetti), Los Niños de tus Ojos (B° Mitre), Palabra + Gracia (B° Lapenta), Comedor Unidad y Progreso, Sociedad de Fomento Mutti, Barrio Triángulo, Barrio La Amistad, Club Holanda (B° Blandengues/Obrero), Una Alegría para los Niños (B° Blandengues), Club Talleres Payró (B° Unzué), Plaza La Soñada en Goldney, Asamblea de Dios (B° Malvinas), Pequeños Guerreros (B° San Martín), Club Social y Deportivo Gowland, Negrito Manuel (Gowland-Agote), Parroquia San José y Cáritas, Comisión Facundo Quiroga y en el Barrio Lopardo.

La agenda continúa a lo largo de todo el mes con una intensa programación. El lunes 17 las actividades siguieron en el Comedor Santa Evita (B° Cores), Espacios de Amor (B° San Martín), Sociedad de Fomento Gowland-Agote, Min. Luz y Trompetas (Gowland) y Respuesta de Dios a las Naciones (Franklin); mientras que el martes 18 se sumó la Iglesia Eben-Ezer en Trocha y el jueves 20 en el Barrio América. En tanto, el viernes 21 habrá encuentros en el Centro La Tuca y Comedor Manos de Esperanza (Facundo Quiroga), Comedor Los Pampitas (Marchetti), Iglesia Aposento Alto (Güemes), Jesucristo es la Puerta (Construcción) y la Escuela Primaria N° 11.

El cronograma prevé otra gran jornada para el sábado 22 en las sociedades de fomento Eva Duarte, San José, Blandengues, Villa Asunción, Lomas del Pacífico, Villa Industrial Este y San Jorge; las comisiones barriales de Peñaloza, 12 de Octubre, Unidad y Progreso y San Justo; los comedores Los Amiguitos (Almafuerte), Sagrado Corazón, Kathe, Abu (Mutti) y espacios comunitarios como All Boys Solidario, Movimiento Evita, UTT Ruta 5, Vientos de Libertad, Abrazando Futuros y diversas congregaciones religiosas. El domingo 23 continuará en el campo de deportes de la UOM, murga Ilusión en Plaza San José, Comedor Manos Solidarias (Cuartel X), La Franja, Sociedad de Fomento Trocha, Barrio Redes y Barrio San Martín.

Hacia el tramo final del mes, el viernes 28 se festejará en el Comedor Dorrego (Camino Singal) y Tomás Jofré/La Verde; el sábado 29 en los comedores Rayitos de Sol (San Justo), Fuente de Vida (San Martín), CREE (Obrero), Juntos a la Par (Peñaloza), Jehová Justicia (Lomas del Pacífico), Asamblea Fe y Poder (San José) y JEA Mercedes; mientras que el domingo 30 será el turno de las comisiones de Hipólito Yrigoyen y Facundo Quiroga, Iglesia La Red (Mutti) y Comedor Arco Iris (San Justo), cerrando las celebraciones programadas el sábado 5 de septiembre con la agrupación Herencia de Amor en el Barrio 12 de Octubre/San Martín.