“Wado” de Pedro: “quieren proscribir a Cristina como hicieron con Lula”

APOYO A LA VICEPRESIDENTA

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, acusó a los jueces y a la oposición de intentar proscribir electoralmente a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner de cara a las elecciones del 2023.

“Quieren proscribir a Cristina como proscribieron a Lula, eso es parte de un retroceso en la democracia, eso no es el futuro que queremos”, aseguró el funcionario.

“A 40 años de democracia que se cumplen el año que viene, no podemos permitir la proscripción, ni la persecución y el manoseo de las instituciones de la República”, insistió.

Respecto de las acusaciones de los fiscales Luciani y Mola, el ministro del Interior dijo que se notó que “fue un show” por “la falta de contundencia o inexistencia de pruebas”, y planteó que ante la posibilidad de emitir el juicio “no transmiten ninguna declaración o testigo que tenía nada que ver con la sentencia mediática”.

“Lo único que les quedó es hablar de toneladas de pruebas, montar el show con el fiscal, lo único que les queda es presionar a los jueces porque temen el poder mediático”, afirmó. “Lo de Cristina sí fue contundente, eso sí fue mostrar pruebas e imparcialidad”, dijo al referirse sobre la revelación de los mensajes de chats entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los empresarios Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez.

“Les molesta que Cristina siga generando esperanza y amor en el pueblo, por eso llevan muchísimos años tirándole toneladas de fake news sobre la espalda. La gente sabe que Néstor dejó su vida, que ella puso en juego su salud y sus cuestiones personales en post de construir una Argentina que le dé felicidad a la gente. Contra eso no van a poder”, declaró.