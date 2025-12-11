Wado de Pedro pide llenar la Plaza de Mayo en defensa de la democracia y los Derechos Humanos

El senador nacional convocó a través de sus redes a una movilización a la Plaza de Mayo, para hoy jueves 11 de diciembre.

El legislador, pide llenar la Plaza en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos y la defensa de la democracia, junto a los derechos humanos.

La convocatoria de De Pedro se enmarca en el Festival «Derechos Humanos en Movimiento» y la tradicional Marcha de las Madres de Plaza de Mayo, organizada por múltiples organizaciones sociales y políticas.

Cronograma de actividades:

Contará con paneles de debate: comenzará a las 15:30 horas con charlas sobre derechos laborales, coincidiendo con la inminente presentación de la ley de flexibilización laboral por parte del gobierno nacional.

Violencia Institucional: se realizará un espacio de debate sobre la problemática de la violencia institucional, persecución política y proscripción, con la presencia de figuras como Fabián Grillo y Juan Martín Mena.

El cierre estará a cargo de oradores históricas de los Derechos Humanos en Argentina como Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), también Taty Almeida (presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), y Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), entre otros.

También, se presentará la Bersuit (en formato acústico), Cabra Da Pest, Bestia Bebe y el grupo percusionista La Chilinga, que acompañarán la Marcha de las Madres.

La movilización la convoca más de una decena de organizaciones, incluyendo a las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, CELS, Liga Argentina por los Derechos Humanos y otros sindicatos.