Vuelve el Mercedes Rock con Entrada Libre y Gratuita

La ciudad de Mercedes se prepara para vivir una de sus tradiciones culturales más vibrantes: el Mercedes Rock.

El festival, que se consolida como un ícono de la cultura rockera en la región, celebrará una nueva edición durante dos jornadas de máximo talento con entrada libre y gratuita en el Parque Municipal Independencia.

El evento se llevará a cabo el viernes 17 y sábado 18 de octubre, prometiendo ser un espacio de encuentro y promoción para el talento local.

Grilla Completa del Festival

La programación está cargada de bandas que representan lo mejor de la escena emergente

El Viernes 17 (Desde las 18 hs.) se presentarán: La Poesia De Carlos, Livv, Sin Bozal, San Calavera y Voodoo.

El Sábado 18 (Desde las 15 hs.) participarán: Antonella Icardi, Antípodas, La Desgracia De La Tole,Dingir, Black Cachivache, Ride On, Alto Octanaje, Don Uste, Mango Blu.

El Mercedes Rock es mucho más que un recital. La propuesta integral de este ciclo, impulsado con apoyo municipal, busca fomentar la cultura y el arte local, ofreciendo un espacio de encuentro y promoción para músicos y emprendedores de la región.