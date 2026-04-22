Capacitación gratuita sobre Procesos de Familia

SOCIEDAD

El Colegio de Magistrados y Funcionarios junto al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes anunciaron la realización de un taller integral sobre Procesos de Familia.

El ciclo tendrá 6 encuentros presenciales que se realizarán en la sede de calle 26 N° 775.

La misma, será no arancelada y no requerirá inscripción previa. Las jornadas se llevarán a cabo en el horario de 14:30 a 16:30 horas, comenzando el próximo 12 de mayo.

Cronograma:

12 de mayo: Procedencia y curso de la etapa previa. Rol del abogado y equipos técnicos.

9 de junio: El proceso sumario: demanda, contestación y audiencia preliminar.

14 de julio: Proceso de Alimentos y los aspectos relevantes de la reforma Ley 15.513.

11 de agosto: Medidas cautelares en los procesos de familia y su diferencia con otros institutos.

8 de septiembre: Compensación económica: teoría, práctica, cuantificación y modalidades de pago.

13 de octubre: Los recursos en el proceso de familia y régimen de costas.

Expositores: María Ballesty, Yanina Andrea Bruni Barcala, Claudia Carolina D’Ascenzo, Julio Esteban Domínguez, Leandro Julio Enríquez, Julieta Faiad, Emanuel Frediani, Natalia Soledad Herrera, María Paula Marchetti, María Claudia Merino, María Emilia Olmos, María Lujan Papasidero, Gastón Eduardo Parra, Julieta Piccolomini, María Eugenia Rijavec, María Manuela Salaberry, María Evangelina Silva y María Betina Vitetta.

Esta iniciativa conjunta entre ambas instituciones busca unificar criterios procesales y actualizar los conocimientos frente a las recientes reformas, fortaleciendo el servicio de justicia en el Departamento Judicial de Mercedes.