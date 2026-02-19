Viví la Leyenda Italiana: Llega el “Moto Morini Day” con experiencias exclusivas en toda la red de concesionarios

Buenos Aires, 18 de febrero de 2026.- Moto Morini Argentina, marca de origen italiano representada en el país por Grupo Simpa S.A, anuncia la realización del “Moto Morini Day”, un evento federal que se llevará a cabo de manera simultánea, el próximo 28 de febrero, en todos los concesionarios oficiales de la marca en el país.

Bajo el lema “Viví la experiencia de Moto Morini”, la marca invita a todos los usuarios y fanáticos de las dos ruedas a experimentar de cerca la calidad, el diseño y la tecnología que caracterizan a la “Casa del Águila Dorada”. Durante el evento, los asistentes podrán conocer en detalle y probar el line-up completo de la marca, incluyendo la imponente y recientemente presentada la X-CAPE 1200, la versátil X-CAPE 700, la aventurera Alltrhike 450 y los modelos Seiemmezzo y Calibro.

“El Moto Morini Day es la excusa perfecta para subirse a una Morini y sentirla de verdad. Queremos que la gente pruebe nuestras motos, experimente su potencia, su confort y su personalidad, y viva la experiencia Moto Morini en su propia región. Para eso, nuestros concesionarios abren sus puertas con test rides y una atención cercana, para que cada usuario pueda conectarse con la marca de la mejor manera: arriba de la moto”, señaló Gabriela Rodríguez, responsable de Marketing de Moto Morini Argentina en Grupo SIMPA S.A.

El evento tendrá lugar en puntos estratégicos de todo el país, consolidando la fuerte expansión de la Moto Morini en Argentina, en todos sus concesionarios oficiales. Los interesados podrán acercarse a los concesionarios ubicados en las provincias de: Buenos Aires (Vicente López, Pilar, Parque Leloir y Quilmes), CABA (Puerto Madero), Santa Fe (Rosario), Córdoba (Capital y Río Cuarto), Corrientes, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.

Para poder inscribirse y recibir información detallada sobre las actividades en cada punto, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://motomorini.com.ar/concesionarios/, y seleccionar el concesionario más cercano para solicitar información y coordinar su participación.

El Moto Morini Day será la oportunidad ideal para descubrir por qué la marca sigue marcando tendencia en los segmentos adventure y trail de mediana y alta cilindrada.

Redes Moto Morini : motomorini.arg

Web: https://motomorini.com.ar

Acerca de Moto Morini

Compañía italiana fabricante de motocicletas que data de 1937, fundada por Alfonso Morini en cercanías de Bologna, Italia, y que empezó a fabricar triciclos con motores de 350, 500 y 600 cc., que desde 2018 es propiedad del grupo empresarial chino Zhongneng Vehicle Group. La primera moto recién aparecería en 1946, una 125 cc 2t basada en la DKW RT. Completamente renovada, durante el arranque del nuevo milenio, el catálogo de la nueva “Moto Morini” contó con modelos con un marcado carácter deportivo en los segmentos naked, trail y scrambler.

Acerca de Grupo Simpa S.A.

Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales con más de 60 años de trayectoria en el desarrollo de actividades productivas y comerciales para sus tres divisiones principales: Rodados, Plásticos y Herramientas. Actualmente, cuenta con alrededor de 300 colaboradores distribuidos en los países en los que opera: Argentina, Brasil, Perú y México. Grupo Simpa se destaca como líder en cada una de sus unidades de negocio, ubicándose como una de las empresas de mayor relevancia y reconocimiento a nivel nacional y regional para sus segmentos. La compañía apuesta a la innovación, el crecimiento sostenido y la creación de valor en cada unidad de negocio.