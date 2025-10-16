Visa KRÜ Blaze vuelve a hacer historia: clasificó a su cuarto Mundial de VALORANT Game Changers

El equipo inclusivo de VALORANT de KRÜ Esports, Visa KRÜ Blaze, volvió a escribir una nueva página en su historia. Tras imponerse en la final regional del Game Changers LATAM este domingo, el roster aseguró su clasificación al Mundial de Game Changers 2025, alcanzando así su cuarta participación consecutiva en el torneo más importante del circuito femenino internacional.

El 2025 fue un año de consolidación para Visa KRÜ Blaze. Con una alineación que combinó experiencia y nuevas incorporaciones, el equipo logró mantener el rendimiento competitivo que lo caracteriza, sumando victorias decisivas y mostrando un gran nivel en las instancias claves del torneo. Sin dudas, el roster transita un 2025 de crecimiento, constancia y evolución.

A lo largo de la temporada, el equipo demostró que su éxito no es casualidad, sino el resultado de un trabajo constante, disciplina y una conexión humana muy sólida dentro y fuera del servidor.

“Este equipo representa lo que significa el proyecto KRÜ Blaze desde el inicio: crecer, competir y seguir abriendo camino para nuevas generaciones. Cada una de las jugadoras dejó todo en esta clasificación, y verlas llegar otra vez al Mundial es una enorme alegría”, expresó Bebe, coach del equipo.

Las protagonistas de la clasificación

Constanza “Conir” Reyes : figura clave del proyecto desde sus inicios, su liderazgo dentro del servidor y su capacidad de adaptación la consolidan como una de las referentes de la región.

Micaela “Mica” Ferreyra : la constancia y lectura táctica son su sello. Su desempeño en las últimas series fue determinante para sostener la estructura del equipo en momentos críticos.

Montserrat “Monch” Rivera : incorporación reciente que rápidamente se ganó su lugar. Su estilo agresivo y frescura aportaron una dinámica clave en los mapas decisivos del regional.

Angela Beatriz Begnossi Silva alias “Biazik” : con reflejos precisos y control absoluto, fue una de las jugadoras más regulares de la temporada. Su solidez defensiva fue vital para cerrar partidos ajustados.

Caue Fernandes Fontana Amorim alias “Dods” : con gran versatilidad y mentalidad competitiva, se convirtió en una pieza esencial en la ejecución de estrategias y la comunicación dentro del juego.

Además, el equipo se completa con 3 personas claves:

Como Head Coach bebe Beatriz Hornes de Carvalho

Assistant Coach jvsz João Vitor Lopes da Silva

Monse Montserrat Muñoz manager

El triunfo del domingo no sólo aseguró la clasificación, sino que reafirmó el estatus de Visa KRÜ Blaze como uno de los equipos femeninos más importantes de Latinoamérica.

Lo que se viene: un nuevo Mundial y un mismo objetivo

El Game Changers Championship 2025 se disputará en Seúl (Seoul), Corea del Sur, en el recinto LoL Park Arena, entre el 20 y el 30 de noviembre de 2025.

La fase final del torneo (las últimas jornadas) se desarrollará con matches de eliminación directa, culminando en la gran final el domingo 30 de noviembre.

Seis grandes regiones estarán representadas: Latam, Brasil, Norteamérica, EMEA, APAC (Pacífico) y China.

Equipos confirmados y su región de procedencia:

KRÜ Blaze (Latinoamérica / LATAM) — ganador del Regional Final de LATAM

Shopify Rebellion Gold (Norteamérica / NA) — equipo recurrente del circuito GC NA

Xipto GC (Pacífico / APAC) — representante del Pacífico

Ninetails (Pacífico / APAC) — otra escuadra del Pacífico que también se clasificó

Karmine Corp GC (EMEA / Europa, Medio Oriente, África)

Team Liquid Brazil (Brasil)

Además, habrá 10 equipos en total compitiendo en Seúl, distribuidos de esta forma entre las regiones.

Fechas clave de la competencia

Inicio del Mundial: jueves 20 de noviembre de 2025

Finales y etapas decisivas: entre el viernes 28 y domingo 30 de noviembre, con la gran final programada para el 30 de noviembre.

Los fines de semana previos, según el cronograma publicado, se llevarán a cabo rondas de grupos y eliminatorias intermedias hasta llegar al bracket final.

Youtube | Twitter | Instagram |TikTok |Twitch| Discord | Linkedin

Acerca de KRÜ Esports

KRÜ Esports, el club de deportes electrónicos de Sergio “Kun” Agüero y Lionel Messi.

La organización fue fundada por Sergio Kun Agüero con el objetivo de traer su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional al universo de los deportes electrónicos y nuevos medios digitales.

Con una sociedad constituida en Argentina, en Los Ángeles y otra en Barcelona, KRÜ busca ser un puente entre las distintas regiones motivando a no tener techo en cuanto a las metas que cada uno se proponga.

De esta manera, acompaña el crecimiento de sus jugadores, entrenadores, analistas, managers y creadores de contenido, con herramientas para que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y así puedan demostrarle al mundo entero su potencial. Actualmente, la organización cuenta con 4 equipos compitiendo en forma profesional: Valorant, Visa KRÜ Blaze y Counter Strike2.