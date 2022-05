Vecina de Gowland agradeció rápida respuesta del municipio tras la tormenta

ACCIONAR MUNICIPAL

Rubí Tadeo Yezzy sufrió la destrucción de parte de su casa con la tormenta con viento huracanado que afectó a 18 familias de Gowland, Agote y La Pampita.

“A las dos de la mañana más o menos sentimos como una explosión donde reventaron los vidrios y no entendíamos nada. Cuando me levanto y voy a la cocina comedor era todo vidrio roto. Parecía que había caído una bomba. Cuando vuelvo al dormitorio caían chorros de agua porque se habían volado las chapas. Luego fuimos al comedor y nos dimos cuenta que se había caído toda la mampostería. No lo podíamos creer”, empezó narrando su experiencia Rubí Tadeo.

“Vino Defensa Civil, nos dijeron si teníamos dónde quedarnos y nos trataron maravillosamente. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que iban a venir de la secretaría de Desarrollo Social. Mientras tanto con una linterna íbamos recorriendo y hablando con vecinos y viendo lo que había pasado. Llamamos al 911 y enseguida vinieron tres móviles. Les pedimos que se queden para cuidar nuestras cosas y dejaron un móvil toda la noche. Yo me fui a la casa de mi hermana que estaba enfrente”, contó la vecina afectada.

Rápidamente se acercaron desde la Secretaría de Desarrollo Social “vinieron una arquitecta y dos muchachas más que hablaron con todos los vecinos y tomaron medidas y notas de lo que necesitaba. Al rato nos trajeron las chapas y tirantes para reponer los techos que se habían volado. La verdad que yo no podía creer lo bien y rápido que nos habían solucionado este grave problema”, contó Rubí.

A la vez, agradeció “a Julián, Fernando, Chucky y la sociedad de fomento que estuvieron con nosotros enseguida y nos dieron respuesta muy rápida. La gente de la municipalidad, la policía, defensa civil también. El Estado estuvo muy presente y eso gracias al intendente que siempre nos ayuda”.