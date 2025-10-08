Ustarroz tomó juramento al nuevo Juez de faltas: Siro Rebagliati

El Juzgado de Faltas n°1 de la ciudad ya tiene nuevo titular, se trata del abogado Siro Rebagliati a quién le tomó juramento el intendente, Juan I. Ustarroz.

La jura contó con la presencia de distintas instituciones, familiares y funcionarios.

En la mañana del lunes se procedió con el acto formal y protocolar de toma de jura al nuevo juez de faltas local.

Rebagliati es Abogado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, mercedino, se ha desempeñado en el sector público en distintos ámbitos y en el ejercicio de la profesión. Actualmente, cumplía funciones como Delegado local del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.

El jefe comunal expresó: “Para todo el municipio y el Concejo Deliberante es un orgullo que te incorpores como servidor público de nuestra ciudad. Todos los que estamos acá reconocemos tu forma y capacidad de trabajo, entrega, tu honestidad” y “te deseamos lo mejor en tu nueva función que redundará en un beneficio a nuestra comunidad” comentó para luego “felicitamos y agradecemos también a todo el equipo del juzgado, que vino hasta ahora trabajando, mucho, con compromiso y profesionalismo”.

Por su parte el nuevo funcionario comentó “gracias a todos por estar, a Clara Zunino, a Matías Maresca, a Mariana San Martín, al equipo del juzgado especialmente” y comentó que “para mí es un placer, desafío y estoy ansioso de comentar a trabajar. Muchas gracias”.

De esta manera, con la presencia de familiares, de Clara Zunino, secretaria de gobierno, de Matías Maresca y Víctor Palazzo, Mariana San Martín, presidenta del Concejo Deliberante, responsables de la secretaría de seguridad, el equipo de legales de la municipalidad, concejales y concejalas de distintos bloques y familiares del nuevo Juez de Faltas.