Ustarroz pidió “promover la cultura del encuentro” y priorizar “el interés de nuestro pueblo”

El intendente Juani Ustarroz llamó a “promover la cultura del encuentro, del debate y de la comprensión a pesar de las miradas diferentes” durante la apertura al período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

También instó a trabajar “siempre por el interés de nuestro pueblo para construir un futuro más promisorio”.

“Es un año muy importante porque no es un año electoral y si vemos un mundo en crisis, y vemos un país en crisis, como ciudad tenemos que ser capaces de promover la cultura del encuentro, del debate y de la comprensión para saber atravesar los conflictos que se generan a partir de miradas diferentes o antagónicas. Siempre debe primar el interés de nuestro pueblo. A veces en las democracias locales la cercanía ayuda a evitar las discusiones ridículas que por ejemplo se dan en las redes sociales, donde todo es blanco o negro”, dijo.

“Por eso pido siempre la colaboración de los representantes locales del gobierno nacional, pero sin chicanas, sin ánimo de hacer una polémica, sino con esta intención de fortalecer nuestra comunidad y considerando la enorme importancia que tiene el Concejo”, agregó.

En este mismo sentido añadió: “Tenemos una realidad muy compleja. Uno ve cómo viene escalando la problemática de la salud mental, de la violencia, de las adicciones, y no hay nadie que tenga ese saber absoluto para resolverlo: eso se hace en comunidad, con esfuerzo, con honestidad. A mí me tocó gobernar en el peor momento de los tiempos recientes, que fue la pandemia, y encontré respuestas en concejales y en instituciones a pesar de las diferencias. A eso convoco siempre, porque creo que es lo que necesitamos como sociedad y como Estado”.

“Tenemos muchísimo para mejorar, pero también quiero manifestar mi orgullo por el camino que venimos transitando desde el primer día de nuestro gobierno”, señaló.

El acto se realizó el miércoles desde las 19 en el Teatro Argentino Julio César Gioscio. Además de los concejales y de los funcionarios que forman parte de los equipos de Ustarroz, estuvieron presentes el senador nacional Eduardo Wado de Pedro, autoridades judiciales y de fuerzas de seguridad y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

Además, Ustarroz anunció la apertura de la primera Oficina de Transparencia Municipal y el lanzamiento de un Código de Ética y Gestión Pública para funcionarios y trabajadores; y recordó el acompañamiento de su gobierno en distintas acciones judiciales para impedir “injusticias como la quita de pensiones por discapacidad, o la paralización de obras como las del Acceso Sur y el programa de lotes con servicios, o la baja de un fondo de asistencia para materiales didácticos orientado a las escuelas de educación técnica”.

En el orden económico, en tanto, Ustarroz valoró los esfuerzos de su gobierno para sostener la gestión en un marco de profunda crisis. “El año pasado las transferencias enviadas por Nación para fondos afectados (es decir dinero que puede ser usado para fines específicos como salud o educación) fueron 100 veces menos que en 2023”, graficó.

“Estamos trabajando con 17 establecimientos educativos de la ciudad para tener el mejor diagnóstico posible”, dijo, y defendió a la vez la decisión de trasladar las salas maternales a la órbita provincial. “Yo me podría haber hecho el distraído y dejar que el costo político lo pague otro, el que viene, pero era el momento de tomar la decisión y hoy vemos que fue acertado”.

Ustarroz, finalmente, recordó la muerte de Braian Cabrera. “Lo que pasó con Braian en el corso nos afectó a todos, nos consternó como comunidad. Entre todos, en unidad, debemos hacer un replanteo para organizar el carnaval 2027, pero más allá de eso creo que hay momentos que ameritan que aparezca lo mejor de cada quien, no es momento de oportunismo ni de buscar una tajada. Por eso rescato lo que dijo el papá de Braian, porque desde el dolor inmenso de haber perdido un hijo nos marcó hacia dónde tenemos que ir como sociedad”.