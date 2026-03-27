Ustarroz inauguró 5 nuevas cuadras de pavimento en el barrio Villa Asunción

SOCIEDAD

Se realizó una intervención y mejora urbana, celebrada frente a la sede del Jardín de Infantes N° 919, la cual genera una mejora estructural histórica para los vecinos del sector y la comunidad educativa.

La inversión fue posible gracias a un esquema de financiamiento compartido entre el municipio y el Gobierno de la PBA, según se expresó durante el acto de inauguración.}

El punto de encuentro de la inauguración tuvo lugar en la intersección de las calles 318 y 119, punto neurálgico para el acceso al establecimiento inicial de la zona. “Esta obra brinda una solución concreta a la seguridad vial de toda la comunidad educativa del jardín”, destacaron desde Obras Públicas, subrayando que la pavimentación elimina problemas de anegamiento y polvareda que afectaban el ingreso de alumnos y docentes.

Durante la jornada, el intendente Ustarroz agradeció el compromiso de los trabajadores: “Agradecemos a todos por esta obra que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y beneficia a toda la comunidad mercedina.

La pavimentación en Villa Asunción forma parte de un plan estratégico de infraestructura urbana que busca conectar los barrios periféricos con el casco céntrico, elevando la plusvalía de las viviendas y facilitando el acceso de servicios esenciales, como ambulancias y transporte.

Con esta nueva habilitación, el municipio reafirma su política de gestión activa, priorizando obras de cercanía que transforman la realidad cotidiana del territorio mediante la optimización de los recursos públicos y el fortalecimiento del empleo local.