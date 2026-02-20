Ustarroz: “Este hecho nos conmueve como comunidad. Acompañamos a la familia y pedimos justicia por Braian»

El intendente Juan Ustarroz brindó una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, a raíz del homicidio de Braian Cabrera en la madrugada del domingo.

Estuvo acompañando por el Secretario de Seguridad, Matías Maresca, parte de su gabinete y la Jefatura de la Policía Comunal Al respecto, el jefe comunal expresó ante los medios de comunicación: “Es un hecho sin precedentes. La comunidad está consternada. Braian era un joven de 18 años, una buena persona, con toda una vida por delante. Esto fue un asesinato atroz que nos lleva a acompañar en el dolor a sus familiares y amigos y mantener el reclamo de justicia”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Dr. Matías Maresca, expresó que “los tres implicados, María Auza, Martín Cabral y Omar Auza “son oriundos de Mercedes, están detenidos y a disposición de la justicia”.

Además, aclaró respecto del hecho que “hubo un conflicto previo” y “las familias se conocían”. Asimismo, detalló que “hubo una pelea inicial en la 24 y 31, lo que motivó que uno de los imputados fuera a buscar un arma de fuego. Luego se produce otra riña con allegados de Braian que termina con el desenlace falta en la 24 y 29″.

“Braian no estaría involucrado en ninguno de estos antecedentes ni en ninguna pelea previa. Tampoco hubo disparos al aire, ni contra otras personas previos al homicidio.” detalló Maresca.

Finalmente, expresó: “Para nosotros es importante recalcar la actuación y la rápida detención de los involucrados en el hecho. Había 100 efectivos de seguridad destinados al operativo del carnaval. En menos de 25 minutos, los implicados ya estaban detenidos y puestos a disposición de la justicia. Y el tercer involucrado en menos de 24 horas estaba en la misma situación procesal. Las tres personas declararon ante el fiscal e hicieron su declaración indagatoria y fueron trasladados fuera de la ciudad por una cuestión de seguridad. Nos parece importante también recalcar que, si existe alguna otra persona que vio o puede aportar alguna información para la causa en calidad de testigo, que se acerque a la fiscalía, interviene la UFI número 2 en calle 26 y 37 a cargo del fiscal, Matías Lattaro” remarcó el responsable de la cartera de seguridad.

Aclaró también que el hecho del viernes, en una riña en cercanías de la plaza San Martín no tuvo vínculo alguno con lo acontecido el sábado.

Ante la pregunta de los periodistas sobre cómo se continuará con carnavales el jefe comunal, Juan Ustarroz expresó que “es importante en esta etapa respetar el dolor de la familia y amigos de Braian, por eso decretamos tres días de duelo en la Ciudad. Ya vendrá la etapa donde convoquemos a nuestra comunidad para repensar la forma a través de la cual se organizaron históricamente los carnavales en Mercedes”.

“Evidentemente nos conmueve, nos consterna como sociedad y nuestra función ante este hecho trágico y fatal es reencontrar a la comunidad como lugar para poder mejorar. Este fue un hecho que no se puede prevenir, que una persona lleve ante una escaramuza un arma para disparar en la cabeza de un joven es un hecho aberrante e impredecible”.

En el marco del diálogo con los medios, un cronista le consulto: ¿lo sorprendió cierto oportunismo político? Ante lo cual sostuvo “evidentemente no”. “Existe el amarillismo, existe el caranchismo político. Uno obviamente no lo comparte bajo ningún punto de vista, pero si uno entra a discutir en esos términos, termina reproduciendo lo que se busca, que es generar más dolor, más división. Y nosotros lo que necesitamos en este tiempo es poder transitar de la mejor manera posible esto y siempre apelar a la unidad en la diversidad, al debate constructivo, hacerlo con respeto, propositivamente, no buscar una tajada a través de un título en un medio de prensa».

“Tenemos que cuidar los espacios comunes, el concepto de comunidad que construye, que se organiza, que es solidaria. Ese tipo de cuestiones son parte del abordaje correcto para estas situaciones”, concluyó el Intendente Municipal.