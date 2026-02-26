Ustarroz encabezó entrega de certificaciones productivas a familias mercedinas

Juani Ustarroz encabezó un encuentro en la Estación Experimental Mercedes junto a representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la PBA y la dirección de producción local.

15 emprendedores mercedinos lograron su certificación y habilitación para las “pequeñas unidades productivas” que llevan a cabo.

La reunión tuvo lugar en el ámbito de la Estación Experimental de Gowland, con la presencia de 15 representantes mercedinos que desarrollan “pequeñas unidades productivas” y los cuales ahora, con la certificación de PUPPAs y otorgamiento de préstamos para sus emprendimientos tendrán mayor acceso al “Mercado Bonaerense” que recorre todo el territorio bonaerense, como así también ingreso potencialmente más sencillo en cadenas comerciales y negocios.

El intendente Juan I. Ustarroz destacó “la importancia de este logro para las y los productores mercedinos, los aquí presente como los que ya han conseguido este paso tan importante” y “ratificando el trabajo dedicado, comprometido y serio que vienen efectuando y obtienen ahora este merecido reconocimiento”.

En la misma línea, Martín Boragno, director de producción, destacó la enorme tarea que realizan “las y los productores y el trabajo solidario de, incluso, se parte del proceso de ingreso de nuevas unidades productivas a estos programas de la provincia tan importantes”.

Javier Cernadas, director provincial de Alimentos y Mercados Agroalimentarios, comentó que “entregamos nuevas habilitaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario a pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, firmamos nuevos créditos del fondo agrario provincia en marcha y lanzamos una convocatoria para PUPAAs que quieran participar de una nueva feria de Mercados Bonaerenses” y dijo “desde la gestión de Axel Kicillof y Javier Rodríguez seguimos acompañando a los pequeños y medianos productores en este contexto difícil que nos toca atravesar con la convicción de que otro camino es posible”.

Estuvieron presentes el secretario de ecomonía, Dr David Valerga, la integrante del área de producción, Yésica Díaz, Ezequiel Wainer, director Provincial de Agricultura Familiar, Emiliano Cucciufo, director Provincial de Innovación y Vinculación Tecnológica, Valeria

Ontiveros, directora de Industrias y Productos Alimenticios y especialmente las y los beneficiarios, que representaban distintos rubros, como cerveza artesanal, panificados, conservas, entre otras producciones locales.