Ustarroz anunció un fondo municipal para sostener los talleres de las Escuelas Técnicas

EDUCACIÓN

El intendente Juan Ignacio Ustarroz anunció una importante inversión municipal destinada a sostener los talleres formativos y compensar la quita de recursos a nivel nacional.

Será para las escuelas técnicas de la ciudad. “Este no es únicamente un subsidio: es como poner un poquito más de fe a lo que es la educación técnica” dijo María Ángeles Gobetti, directora de la E.E.T.N°1.

Fue la excelente noticia en el marco del encuentro regional de evaluación de saberes y capacidades de las escuelas técnicas de la Región 10 —desarrollado en la sede de la Escuela Técnica N° 1 de Mercedes.

La jornada congregó a directivos, docentes y alumnos de diversas localidades de la región en un espacio de intercambio y aprendizaje.

Durante su discurso, el intendente Ustarroz confirmó la creación y entrega de un fondo municipal específico para las escuelas técnicas locales (Técnica N° 1 y Técnica N° 2), articulado junto a las autoridades educativas: “Vamos a hacer entrega de un fondo para las escuelas técnicas de Mercedes para suplir el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional que fue eliminado y que es necesario para los talleres de formación. Este reconocimiento es justamente para los estudiantes, pero también, y sobre todas las cosas, para los docentes y toda la comunidad educativa, que son un orgullo para nuestra ciudad”, remarcó Ustarroz.

Al explicar el alcance del subsidio, el secretario de Educación, profesor José Luis Pisano, puntualizó la relevancia de la medida frente al contexto presupuestario nacional: “Durante el 2025, al sancionarse la ley y el presupuesto, el gobierno nacional determinó la eliminación del Programa 39, un fondo específico a través del INET que las escuelas técnicas de todo el país dejaron de percibir y que se utilizaba para insumos, materiales e infraestructura pedagógica”, explicó Pisano.

Frente a esa situación, el funcionario destacó el esfuerzo comunal: “El intendente tomó la decisión de reinstalarlo en términos locales a partir de recursos propios y un gran esfuerzo de la Municipalidad de Mercedes”.