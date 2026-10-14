Finalizó el VI Festival Internacional de Teatro Independiente

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CULTURA

 

 

 

Finalizó el VI Festival «Beba Mayo», donde durante una semana se pudieron disfrutar distintas obras con representación local, nacional e internacional.

 

Hubo encuentros en diversos espacios, con el Teatro Argentino como epicentro, albergando a más de 1.700 personas.

“Gracias, Juani, por haber apoyado con todo lo que tiene que ver con el festival”, expresó Fabián Morales, director de teatro y referente de la Organización Negro Olmedo, quien estuvo a cargo de todos los detalles del encuentro internacional.

Asimismo, remarcó: “El bien está cuando se apunta a la educación, se apunta al conocimiento, se apunta a la cultura, se apunta al arte. Y en esta ciudad, nosotros apuntamos al conocimiento, a la cultura, al arte y a sus hijos, obviamente: a la humildad, a la tolerancia, a la generosidad”.

También agradeció el «acompañamiento de Santiago Altube, que logró que se declare de interés cultural, a José Pisano desde la Secretaría de Educación, a Jimena Rivas y a todo el equipo de Cultura», y concluyó: «Vamos a seguir trabajando por el arte, la cultura y el teatro. Muchas gracias”, para luego avanzar con la entrega de diplomas y reconocimientos a los integrantes de los elencos ante una sala del Teatro Argentino absolutamente repleta.

Por su parte, la directora de Cultura, Jimena Rivas, agradeció “a cada mercedino y mercedina que se hizo presente, a las escuelas que, articulando con nuestra Secretaría de Educación, vinieron en distintos turnos a dar vida y alegría a la sala, brindando un fundamental acompañamiento a cada obra”.

A su vez, el intendente Juan I. Ustarroz destacó: «Este festival no solo consolida a Mercedes como un faro cultural en la región al abrir nuestras puertas a elencos internacionales, sino que cumple un rol social y educativo fundamental. Acercar propuestas de esta calidad de forma libre y gratuita democratiza el acceso al arte, genera espacios de encuentro para toda la comunidad e inspira a nuestras infancias y juventudes a través del teatro». Finalmente, felicitó “a la Organización Negro Olmedo, a las y los trabajadores de la Dirección de Cultura, a cada actor y actriz presentes y a todo el público que acompañó”.

Más de 1700 personas pasaron por las distintas presentaciones. El epicentro fue el Teatro Argentino, pero también hubo actividades en el ex Instituto Martín Rodríguez.

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