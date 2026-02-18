Una familia necesitó más de $1.430.000 para no ser pobre en enero

El INDEC brindó el monto al que se eleva la Canasta Básica Total. Los datos completos que dio el organismo en su informe.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el monto al que asciende la canasta básica correspondiente a enero 2026, el indicador que establece el mínimo del nivel de ingresos para no ser pobre en Argentina.

Según el informe, un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó ingresos superiores a $1.360.299 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en el primer mes del año.

En el mismo período, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, se ubicó en $623.990 para el mismo grupo familiar. Estos datos reflejan el costo mínimo de vida para satisfacer necesidades energéticas y de servicios esenciales en el contexto económico actual.

Durante enero, la CBT registró un incremento del 3,9%, mientras que la CBA mostró una suba del 5,8%. Ambas mediciones se posicionaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, que para el primer mes del año fue del 2,9%. Este dato revela que los productos de primera necesidad aumentaron a un ritmo mayor que la inflación.

En términos interanuales, el reporte detalla que la CBT acumuló un alza del 31,6%, cifra que se sitúa levemente por debajo de la inflación general. Por el contrario, la CBA acumuló un incremento del 37,6% en los últimos doce meses, superando el promedio general de precios minoristas.

La inflación de enero

La inflación general de enero, situada en el 2,9%, tuvo como principal motor el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un avance del 4,7%. El sector de Restaurantes y hoteles fue la segunda división con mayores incrementos, alcanzando un 4,1%.

Dentro del rubro alimenticio, los productos con mayor incidencia en la variación mensual fueron las carnes y sus derivados, seguidos por las verduras, tubérculos y legumbres. Estos componentes estacionales y de consumo masivo fueron determinantes para el comportamiento del índice regional.