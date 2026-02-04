Trabajadores del Hospital de Mercedes participaron de una muestra internacional de fotografía sobre la pandemia

Las piezas fotográficas realizadas en el Hospital de Mercedes durante la pandemia de COVID-19 forman parte de la muestra internacional COVID-19 and Beyond, organizada por Photojournalism HUB.

Las imágenes del fotógrafo mercedino Sebastián Ambrosio, retratan en el centro a los trabajadores y trabajadoras de la salud, poniendo en foco su desempeño cotidiano, como así también el compromiso profesional y la dimensión humana del trabajo sanitario en un período crítico como lo fue la pandemia para el sistema de salud.

La participación en esta exhibición; principalmente visibiliza a nivel internacional el rol fundamental del personal del Hospital de Mercedes, donde se sostuvo la atención, el cuidado y la contención de la comunidad durante la emergencia sanitaria.

Sebastián Ambrosio fue el único fotógrafo argentino seleccionado para integrar esta muestra, en la que se reunieron trabajos documentales de distintos países. Se trata de una mirada que trasciende la estadística para enfocarse en las personas, los vínculos y las experiencias vividas durante y después de la pandemia.

Desde el Hospital se destacó el valor de este reconocimiento como una forma de poner en primer plano el esfuerzo, la vocación y el compromiso de sus equipos de salud, cuyo labor permitió dejar una huella profunda en la historia reciente de la ciudad.