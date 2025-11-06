Todo listo para una nueva edición del Cross del Balta

El domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la edición número 12 del Cross del Balta organizada por el Centro de Educación física N 193 y la Dirección de Deportes de Mercedes.

En esta oportunidad se presentarán 3 recorridos: 5 km participativos, 12km y 17 km competitivos. Todos los recorridos son diferentes y tienen una particularidad, cambian constantemente de escenarios, en relación al paisaje.

La distancia participativa de 5km se correrá por dentro de la Estación Experimental, y las distancias competitivas de 12km y 17 km tendrán un recorrido con estilo aventura, calles rurales, campos sembrados y la Reserva del Balta.

Este Cross es a beneficio del Centro de Educación física N 193, que busca seguir trabajando en las trayectorias deportivas de sus alumnos y alumnas de las distintas propuestas.

Para inscribirse todavía hay tiempo y lo pueden hacer en la web de https://www.finishtime.com.ar/#/.