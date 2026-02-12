Temporada 2026: refuerzan controles y seguridad vial en la Costa

En el marco del operativo de verano y del refuerzo de los controles en zonas turísticas, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitó el Partido de la Costa, donde mantuvo una reunión de trabajo con el intendente local.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el crecimiento demográfico del distrito costero y su impacto en el tránsito y el transporte, con especial atención en la necesidad de profundizar acciones conjuntas para reducir la siniestralidad vial y resguardar la vida de residentes y turistas.

En ese contexto, Marinucci destacó el compromiso del municipio y subrayó la importancia del trabajo articulado. “Este tipo de encuentros nos permiten conocer de primera mano la realidad de cada distrito. Vemos un fuerte compromiso en la aplicación de la ley para cuidar la vida de vecinos y vecinas”, señaló el funcionario provincial.

Por su parte, el intendente Juan de Jesús agradeció el acompañamiento del Ministerio y remarcó el valor del trabajo conjunto. “No es habitual que un gabinete ministerial visite distritos del interior para abordar sus problemáticas. La articulación sostenida es clave para planificar políticas públicas que mejoren la vida de la gente”, afirmó.

Además del eje puesto en la seguridad vial, la mesa de trabajo abordó la situación del transporte público de pasajeros y el acceso al mismo. En ese marco, Marinucci recorrió el stand itinerante Modo Verano Seguro, donde se pueden realizar trámites como el Pase Libre Multimodal para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, y participar de propuestas de concientización vial.

También el ministro supervisó un operativo de control ubicado en el acceso a San Clemente del Tuyú. Allí, agentes de seguridad vial realizaron controles de alcohol cero al volante, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad, Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día y la prohibición del uso del celular mientras se conduce.

Cabe recordar que, hacia finales de 2025, el Ministerio de Transporte bonaerense ya había entregado alcoholímetros y cascos destinados a usuarios de motovehículos del distrito, como parte de una estrategia integral para reducir los siniestros viales en la región.