“Somos la voz que mueve”: en el MAMM se inauguró una serie de muestras en el marco del 8M

El pasado 7 de marzo por la tarde, la Dirección de Género y Diversidad junto a la Dirección de Cultura Local inauguraron en el Museo de Arte una serie de exposiciones en el marco del Mes de la Mujer.

Dentro del ciclo “Somos la voz que mueve” que coordina la artista Lorena Mayol, se reunieron artistas visuales, fotógrafas, colectivos y trabajadores de la cultura en un recorrido que puso en diálogo distintas miradas sobre la memoria, el trabajo y la producción artística de mujeres y diversidades.

Vecinos, artistas y autoridades recorrieron las distintas salas del museo, donde se presentaron muestras simultáneas:

A la Sala A llegó “No te olvidamos”, una muestra itinerante de artistas plásticos en homenaje a Eva Perón.

En la Sala B se exhibió la exposición colectiva de artistas visuales mujeres y diversidades que reunió obras con distintas técnicas y lenguajes, dando cuenta de la vitalidad y la diversidad de la producción artística contemporánea.

En la Sala C se inauguró la muestra fotográfica “Trabajadoras estatales organizadas” de la fotógrafa Natalia Osorio Hughes, junto con la propuesta “Desde la distancia, todes somos iguales” un cuidado y elaborado políptico del artista plástico Pablo Russo, que invitó a reflexionar sobre las desigualdades y los vínculos sociales.

Por su parte, la Sala D presentó “Crisálida”, una instalación textil del colectivo FUEGAS, integrado por mujeres del conurbano, que exploró procesos de transformación y construcción colectiva a través del arte textil.

Las actividades formaron parte de una agenda cultural que buscó visibilizar el trabajo de mujeres y diversidades en el campo artístico, al tiempo que promovió la reflexión sobre la memoria, los derechos y las luchas históricas.

En este sentido, en el amplio patio del MAMM, Anabel Piñeiro, Lucía Lascano y Alejandra Marroquín intervinieron el espacio con proyecciones analógicas y poesía, entregando una performance que acostumbran a desarrollar en el ciclo “Alfonsina” en Casa Balero, pero que esta vez completaron en este nuevo contexto dentro la conmemoración del día de la mujer trabajadora y también el de la visibilidad lésbica.

Además, en la puerta del museo, sobre la calle 23, se instaló en nutrido número de ofertas gastronómicas y artesanales de mujeres emprendedoras que compartieron el espacio con la presentación de “Todo y nada”, un fotolibro de Nicolás Pouthomis y Gisela Volá que abraza al amor en todas sus direcciones. El set musical, estuvo a cargo de la artista Mariel Solari y Ana Sol Dj para cerrar el escenario principal.

“Buscamos, a través del arte, buscar un imaginario nuevo con un futuro posible donde todos podamos transitarlo juntos”, expresó Mayol.

Las muestras permanecerán abiertas al público hasta el 1 de abril, consolidando y reafirmando al Museo de Arte Municipal de Mercedes como la elección perfecta de espacio de encuentro para el arte, la memoria y las expresiones culturales de la comunidad.