Senadora de la UCR bonaerense insiste con BUP y Ficha Limpia en PBA

La legisladora bonaerense de la UCR, Nerina Neumann, consideró que «es tiempo de discutir con seriedad las reformas que necesita nuestro sistema electoral para el 2027”, en alusión a la BUP (Boleta Única de Papel) y a la Ley de Ficha Limpia.

La senadora mencionó que junto a Marcelo Daletto y el bloque UCR – Cambio Federal, además del senador Alex Campbell, presentaron proyectos para implementar la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires.

También recordó las iniciativas impulsadas por las senadoras Lorena Mandagarán y Florencia Arietto para aplicar la Ficha Limpia, aunque no fueron tratadas en comisión “porque el oficialismo tiene mayoría y bloqueó el debate”, según explicó.

“Esperamos que en 2026 podamos avanzar. La Boleta Única y la Ficha Limpia son herramientas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza ciudadana. No son banderas partidarias, son pasos necesarios para modernizar nuestra democracia”, sentenció Neumann.

“La Boleta Única ganó. No hablamos de un triunfo partidario, sino del triunfo de un sistema que le devuelve protagonismo al votante, que simplifica el proceso y garantiza igualdad de condiciones para todos los espacios políticos», agregó.

“Miles de bonaerenses votaron con Boleta Única de Papel y la experiencia fue altamente positiva: elecciones más ágiles, ordenadas y transparentes”, cerró.