Semana de la prevención: El Dubarry realizará testeos rápidos y gratuitos de VIH y Sífilis

Será del 1 al 5 de diciembre en el Anexo de calle 10 y 37.

Los estudios son gratuitos, confidenciales, no requieren orden médica y el resultado se entrega en 15 minutos.

La iniciativa del Dubarry, es abierta a toda la comunidad, tiene como objetivo principal promover el acceso al diagnóstico temprano y garantizar el derecho a la salud sin barreras burocráticas.

Los análisis del Dubarry se desarrollarán desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

Enfoque en las juventudes

En línea con las normativas vigentes y el enfoque de derechos del sistema de salud provincial, se recuerda que los y las jóvenes a partir de los 13 años pueden acercarse a solicitar la prueba de manera autónoma, sin la obligación de estar acompañados por una persona adulta.

«Elegí saber»

La campaña lleva el lema “Elegí saber”, una forma de conseguir perder el miedo y despejar dudas en un entorno de respeto y contención profesional.