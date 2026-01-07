Seguridad jurídica para los vecinos: 50 familias de Mercedes firmaron las escrituras de sus hogares

En una jornada cargada de emotividad y con el objetivo de garantizar el derecho a la propiedad, el intendente Juan Ignacio Ustarroz encabezó el acto de firma de trámites de regulación dominial que benefició a 50 familias de nuestra ciudad. El encuentro, realizado bajo la Coordinación de Tierras y Regulación Dominial, representa el último paso administrativo antes de que los vecinos reciban el título definitivo de sus viviendas. Esta acción es gracias a la Escribanía General de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de gobierno, Dr Esteban Buzzalino, el director de tierras y regulación dominial, Dr. Agustín Gerardi y, especialmente, las y los trabajadores del área que hicieron posible la concreción de los trámites para las familias mercedinas.

Gestión

La iniciativa forma parte de una política pública sostenida que el Municipio de Mercedes articula directamente con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Escribanía General de Gobierno. Gracias a esta gestión conjunta, los beneficiarios acceden al trámite de forma totalmente gratuita, superando las barreras económicas que muchas veces impiden la escrituración particular.

Acompañamiento

Durante el acto, el intendente Ustarroz destacó la importancia de este hito para la economía y la tranquilidad familiar:

«Es un orgullo ver cómo el municipio, trabajando codo a codo con la Provincia, logra dar respuesta a una demanda histórica. Tener la escritura no es solo un papel; es seguridad jurídica, es la posibilidad de acceder a un crédito y, sobre todo, es la tranquilidad de saber que el esfuerzo de toda una vida ya tiene nombre y apellido», expresó el jefe comunal.

Conjunto

Desde la Coordinación de Tierras y Regulación Dominial, se resaltó que estos trámites bajo la Ley 24.374 y otros programas de regularización son fundamentales para viviendas que, por diversas razones, no habían podido formalizar su situación legal. Al ser una gestión que se eleva a nivel provincial, el municipio actúa como el nexo facilitador para que los expedientes avancen con celeridad.

Con esta nueva tanda de 50 firmas, Mercedes continúa consolidándose como uno de los distritos con mayor dinamismo en materia de regularización habitacional, sumándose a las más de 300 escrituras ya entregadas durante el transcurso de este año.