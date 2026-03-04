Secundaria N° 13 y la Primaria N° 11: el Municipio reforzó el compromiso con la educación pública

Se trató de una recorrida por las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 13, ubicada en la intersección de Héroes de Malvinas y calle 54.

La misma, contó con la presencia del secretario de Educación, José Luis Pisano, quien destacó los avances logrados mediante el presupuesto participativo y detalló las gestiones que se llevan adelante para ampliar la infraestructura del edificio que la institución comparte con la Primaria N° 11.

Durante la visita, el funcionario resaltó el rol fundamental de la comunidad organizada y el trabajo conjunto con las autoridades educativas para mejorar las condiciones de cursada de los alumnos.

En este sentido, Pisano explicó que la Secundaria 13 cuenta con una cooperativa muy activa que presentó una propuesta de mejora de las instalaciones a través del presupuesto participativo. Gracias a este proyecto, durante el 2024 y el inicio del 2025 se concretaron tareas de embellecimiento, pintura general de aulas y mobiliario, y se realizaron mejoras estructurales en la cocina y los baños. Además, se logró equipar la institución con nuevo mobiliario, material deportivo, parlantes e insumos electrónicos, así como los elementos necesarios para garantizar el servicio de desayuno y merienda.

Sin embargo, la situación edilicia estructural sigue siendo una prioridad para la gestión local, especialmente considerando que la Primaria N° 11 funciona bajo la modalidad de doble jornada y el crecimiento de la matrícula ha reducido los espacios operativos de ambos niveles. Al respecto, el secretario señaló que el Consejo Escolar ya realizó los relevamientos pertinentes para que la Dirección de Infraestructura envíe proyectistas con el fin de elaborar una propuesta de trabajo vinculada a la construcción de dos nuevas aulas y un comedor de cara al año que viene. «Lo importante es desarrollar algún tipo de mejora que siga descomprimiendo el edificio compartido», afirmó el funcionario.

Por otro lado, la jornada también fue un espacio para dialogar sobre las obras de mayor envergadura que dependen de la administración federal. Pisano fue contundente al referirse a la compleja situación y el «abandono por parte del Estado Nacional» del edificio de la calle 6. Según explicó, dicha obra es financiada por fondos nacionales que con el cambio de gobierno dejaron de llegar, lo que obligó a una parálisis total del proyecto. Actualmente, la obra se encuentra intervenida en términos legales, y desde el municipio aseguran que mantienen firme el reclamo administrativo y la esperanza de que los trabajos se reactiven.

Finalmente, el secretario de Educación subrayó que, mientras se gestionan las soluciones de fondo, el equipo municipal continúa articulando acciones directas con la comunidad educativa para encontrar maneras de mejorar los lugares que ocupan en la actualidad. La meta principal sigue siendo fortalecer a instituciones como la Primaria 11, cuyo paso a la doble jornada representa un orgullo para la ciudad, pero también exige una respuesta constante a sus crecientes necesidades de espacio y recursos.