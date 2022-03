Sectores de riesgo y mayores de 50: 4ta dosis en el ex Martín Rodríguez 

COVID 19

El Ministerio de Salud habilitó la cuarta dosis para personas con enfermedades o tratamientos médicos inmunosupresores, así como también para mayores de 50 años cuyo esquema primario haya sido (al menos) de dos dosis de la vacuna Sinopharm y hubieran pasado 4 meses de su tercera dosis.

Al respecto, el secretario de salud, Néstor Pisapia informó que desde el Ministerio de Salud comunicaron “que va a habilitar la cuarta dosis para los grupos etarios que se hayan anotado como inmunodeprimidos y los que, en su esquema primario, hayan recibido al menos dos dosis de Sinopharm, sean mayores de 50 años y tienen que haber pasado 4 meses de su tercera dosis, esa es la disposición por el momento, para la colocación de la cuarta dosis”.

“Quienes cumplan estos requisitos se acercan al vacunatorio en el ex Martín Rodríguez (entrada por calle 6) y se les colocará la cuarta dosis”, señaló Pisapia y remarcó “es importante señalar que, dentro del esquema primario de vacunación, al menos dos dosis deben haber sido de Sinopharm, porque de no ser así, no se encuentra dentro de las prerrogativas de la cuarta dosis por el momento, aunque cumplan con los otros requerimientos”.

El vacunatorio de calle 11 y 6 (ex Martín Rodríguez) atiende de lunes a viernes, de 09:00 de la mañana hasta las 00:00 de la noche, y los sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas.