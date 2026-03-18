Se viene la noche del «vermucito»

En el Anfiteatro Municipal se viene una nueva propuesta para el encuentro y el impulso a los emprendimientos locales: Noche del Vermut.

Habrá los mejores tragos, música en vivo, gastronomía y un excelente ambiente para disfrutar entre amigos y familia. Será el 21 de marzo desde las 19hs.

El evento coincide con el Día Internacional del Vermut, contará con entrada libre y gratuita, música en vivo y una oferta gastronómica diseñada especialmente para maridar con esta bebida tradicional. La iniciativa surge de la unión de tres marcas locales: Dio Furbo, Macanudo Vermut y Porto San Giorgio, quienes impulsan este encuentro de manera autogestiva con el acompañamiento de la Municipalidad de Mercedes.

El intendente Juani Ustarroz puso especial énfasis en el carácter colaborativo de la propuesta. «Que entre tres proyectos se pongan de acuerdo y trabajen para realizar algo en conjunto de manera colaborativa es un enorme ejemplo», manifestó el jefe comunal, quien además subrayó que la planificación de estos espacios públicos tiene como objetivo central estar al servicio de los comerciantes y productores locales. «Vemos que hay mucha iniciativa, fortaleza y capacidad de trabajo; para nosotros es un orgullo brindar el espacio y acompañarlos para que sea un acontecimiento más que nos permita unirnos y seguir fomentando y creando trabajo en nuestra comunidad», concluyó el mandatario.

Uno de los grandes anuncios de la jornada fue la creación de un vermut colaborativo denominado «Mercedes 274», elaborado por los tres emprendimientos como un homenaje a la historia de la ciudad.

Según detallaron los productores, la intención es renovar esta receta año tras año, manteniendo el nombre en referencia a la edad de la ciudad.

Desde la gestión municipal, el director de Turismo, Francisco Dinova, resaltó el valor de la autogestión en el contexto económico actual y felicitó a los emprendedores por generar trabajo para artistas, feriantes y gastronómicos de la ciudad. «Ustedes son pioneros en crear una nueva ruta del sabor en Mercedes vinculada a quesos, destilados y vermut», señaló. También anunció un próximo convenio con la Facultad de Agronomía de la UBA para brindar asistencia técnica al sector.

Finalmente, se informó que quienes deseen participar de las degustaciones ya pueden adquirir las cuponeras anticipadas a un valor de 15 mil pesos en los puntos de venta habilitados como Páramo, 1812 y Fresca, o a través de las redes sociales de los productores. La cuponera incluye tres consumiciones, permitiendo a los asistentes probar una variedad de cada una de las marcas protagonistas en lo que promete ser una jornada histórica para la producción mercedina.