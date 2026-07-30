CFK llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU

POLÍTICA

La expresidenta publicó una columna para defender su inocencia y oficializó que su equipo legal sumó al brasileño Rafael Valim, abogado del presidente de Brasil, Lula da Silva.

Cristina Kirchner publicó el miércoles una columna de opinión en medios internacionales en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la “inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos”, además, anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

También, en sus redes sociales, dio a conocer un texto en el mismo sentido, titulado: “Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia”.

La presidenta y vice, formuló así una denuncia política, judicial y de derechos humanos: afirmó que la condena en la causa Vialidad busca su proscripción perpetua, y que su exclusión afecta el derecho del electorado a elegir. Anunció que ya presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para llevar el caso fuera de la Argentina.

“Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.

“Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, apuntó.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, afirmó Cristina Kirchner.