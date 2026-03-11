Se viene la 14a Maratón de la Defensoría a beneficio del Hospital de Niños

La Defensoría del Pueblo bonaerense lanzó las inscripciones para una nueva edición de su maratón a total beneficio del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, que este año se correrá el 19 de abril en la República de Los Niños de La Plata.

Este clásico evento que el organismo que conduce Guido Lorenzino organiza junto al Hospital y su cooperadora, la Fundación Ludovica y la Municipalidad de La Plata, contará con tres tipos de distancias, la 10K Competitiva con control de tiempos mediante chips electrónicos, la 3K Participativa para adultos y menores (gratis hasta los 10 años inclusive) y la1K Infantil (gratis hasta los 10 años).

Las inscripciones, que se realizan en maratondeladefensoria.eventbrite.com.ar, estarán disponibles hasta el jueves 16 de abril a las 12 hs., y habrá descuentos para grupos runners y personas con discapacidad, que se podrán pedir a maraton@defensorba.org.ar.

La entrega de kits se realizará en la sede de la Defensoría, en la calle 50 Nº 687 de La Plata, el viernes 17 y el sábado 18 de abril, de 10 a 18hs, y no se harán entregas el día de la competencia.

También, para cada persona que se inscriba y que participe en las diferentes distancias, al finalizar la carrera se le entregará su medalla finisher.

Además de las carreras, el evento contará con propuestas recreativas y culturales, actividades infantiles, música en vivo, espacios institucionales y mucho más.

“La Maratón crece año a año, lo que la transformó en uno de los eventos más destacados del calendario deportivo de la Provincia. Es emocionante ver en cada edición hasta dónde puede llegar la solidaridad de las personas, y sabemos que este año este compromiso se repetirá”, expresó Lorenzino.

Para más información, entrá a este link:

