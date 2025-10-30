Se viene “Destino Gin”

Este sábado 1° de noviembre se llevará a cabo la segunda edición del encuentro «Destino Gin» en Mercedes.

El evento celebra y promueve a los productores de gin y destilados locales, se realizará por primera vez en el flamante Anfiteatro Municipal, ubicado en el Complejo Cultural La Trocha (Av. 29 y calle 42).

El Director de Turismo, Francisco Dinova, destacó que la mudanza busca aprovechar el nuevo espacio, que es un lugar icónico y con gran potencial para eventos masivos. «Nos mudamos al anfiteatro municipal. Es un lugar que está muy bueno y que tiene mucho por crecer», explicó Dinova. La estructura del anfiteatro ofrece comodidades como iluminación adecuada y un aforo ideal para que los asistentes puedan disfrutar de las degustaciones, la gastronomía y la música en un mismo lugar.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas con una grilla variada:

Taller y Charla Introductoria: El evento iniciará con una charla didáctica sobre elaboración de gin a cargo de Nico Setari, creador de Gin Setari y una figura clave en la producción local de destilados.

Propuesta Musical: La música local estará a cargo de Funga Duo (acústico) y Pepi (Pedro Calceta), y cerrará con un set de baile de Nico Kuhn DJ.

Participarán cuatro productores mercedinos: Gin Setari, Gin Héctor (que también suma Vermouth), Criollo Gin y la incorporación de Cruz de Palo.

Además del gin, el evento contará con una interesante oferta gastronómica a cargo de Sushi House, Bistro y Oveja Negra, y la presencia de cerveceros como Sobre Saltamira. También se sumarán las ferias de la ciudad.

El acceso al predio es de entrada libre y gratuita. Para degustar, se ofrecerá una cuponera con acceso a tres tragos completos (gin con tónica o soda), que incluye de regalo un copón de vidrio.

El valor promocional de la cuponera es de $12.000 hasta el mediodía del sábado, y de $15.000 en la boletería el día del evento. Los puntos de venta anticipada son las vinotecas Páramo, Fresca y 1857, además de los restaurantes Oveja Negra y Bistro.

«Destino Gin» se presenta como un evento para todo público y una oportunidad para acercarse a los productos locales, conocer a los productores y disfrutar en familia o con amigos.