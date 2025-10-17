Se ultiman los detalles para el Mercedes Rock que arranca este viernes

Representantes de las bandas se reunieron en el predio del histórico playón del parque viejo donde se realizará el Mercedes Rock 2025.

El mismo, serán dos días de grandes bandas, mucha música y foodtruck para disfrutar.

La Comisión de Rock y representantes de las bandas se reunieron con el objetivo de efectuar una puesta en común y trabajar en pos del próximo Mercedes Rock, que será este viernes 17 y sábado 18 de octubre.

Grilla Completa del Festival: La programación está cargada de bandas que representan lo mejor de la escena emergente

Viernes 17 (Desde las 18 hs.): La Poesia De Carlos, Livv, Sin Bozal, San Calavera y Voodoo.

Sábado 18 (Desde las 15 hs.): Antonella Icardi, Antípodas, La Desgracia De La Tole. Dingir, Black Cachivache, Ride On, Alto Octanaje, Don Uste, Mango Blu.