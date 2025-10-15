Se reparó un caño maestro que mejorará la distribución de agua

Desde el área de Servicios Públicos y Agua Corriente municipal se comunicó que finalizó con éxito una «gran tarea planificada».

La misma, fue la reparación sobre un caño maestro de distribución de agua. La intervención se realizó en las cercanías del predio de Agua Corriente y tuvo una duración de casi dos horas, con el objetivo de brindar mejor cantidad y calidad al servicio de agua en la ciudad.

El subsecretario del área, Luis Ponce, destacó que la operación fue estratégicamente planificada para minimizar el impacto en la comunidad. «Ha sido una gran tarea planificada y efectuada en un horario que buscó no perjudicar ninguna institución ni servicio esencial,» señaló Ponce.

El funcionario remarcó el desafío que representa la antigüedad de la red de distribución. Muchos de estos caños «datan de la década del 20 del siglo pasado», aclaró. Si bien se están realizando intervenciones momentáneas, Ponce concluyó contando que las obras se dan en el marco de la planificación integral, impulsada por el intendente Juan Ustarroz, y estos caños serán objeto de cambio total e integral a través de próximas licitaciones, para los que ya se efectuó una consulta pública.