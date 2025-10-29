Se realizó una nutrida charla sobre la prevención del cáncer de mama

Organizada por la Secretaría de Salud se vivió una muy nutrida exposición en relación a la prevención del Cáncer de mama.

Fue en el marco del mes de la prevención de dicha enfermedad. Además, hubo más de 200 mamografías sin turno como campaña preventiva en el Centro de Diagnóstico por imágenes.

El Dr. Néstor Pisapia agradeció la presencia de cada una y cada uno de los que asistieron y reafirmó la importancia de la prevención en el cuidado de la salud, destacando lo valioso de la decisión del intendente Ustarroz de haber invertido en un mamógrafo para la ciudad.

En el marco de la Semana de Lucha contra el Cáncer de Mama, se llevó a cabo una Charla Abierta sobre Cáncer de Mama en el Honorable Concejo Deliberante del Palacio Municipal de Mercedes.

El evento, se realizó el miércoles 22 de octubre a las 11:00 hs., contó con la participación de destacados especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Los disertantes fueron: Dr. Omar Coso, PhD: Profesor e Investigador UBA-IFIBYNE-CONICET y la Dra. Albana Gattelli, PhD: Investigadora UBA-IFIBYNE-CONICET.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Mercedes a través de su Secretaría de Salud y el CONICET, tuvo como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad, así como compartir los avances de la investigación científica en la materia.

La presencia de investigadores de prestigio como el Dr. Coso y la Dra. Gattelli, quienes se especializan en temas de biología molecular y oncología mamaria, subraya el compromiso de la ciudad y las instituciones científicas nacionales con la salud pública y la lucha contra el cáncer de mama.

El intendente Juani Ustarroz también agradeció “el compromiso de quienes todos los días trabajan por el cuidado de la salud, por la prevención, que sostienen los dispositivos como el Centro de Diagnóstico, en los CAPS, en cada lugar y por supuesto a todo el equipo de salud”

Néstor Pisapia no olvidó que “tenemos un mimógrafo, de última generación puesto a disposición de toda nuestra comunidad, en el Centro de Diagnóstico por Imágenes, algo que nos llena de alegría y orgullo por cómo viene funcionando, con más de cien estudios mensuales, después de muchos años de anhelo y suelo es una realidad”, cerró.