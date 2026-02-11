Se realizaron más de 1800 mamografías gratuitas en el CDI municipal

Desde la coordinación del centro se informó que, desde la inauguración del mamógrafo en mayo de 2025 ya se han completado más de 1800 estudios mamográficos de forma gratuita.

El dato surgió de la visita que estuvo a cargo de Mariana San Martín, y el secretario de Salud, Dr. Néstor Pisapia, quienes visitaron las instalaciones del Centro de Diagnóstico por Imágenes (CDI) municipal con el objetivo de supervisar el funcionamiento del área y destacar el impacto social de la aparatología incorporada recientemente.

El CDI ha incrementado su capacidad operativa en otras áreas fundamentales de la medicina preventiva:

– Estudios complementarios: Se registran importantes avances en la realización de radiografías y ecografías dentro del mismo complejo municipal.

– Detección temprana: La gratuidad y cercanía de estos estudios permiten que más personas accedan a controles vitales para la detección del cáncer en estadios iniciales.

– Integralidad: La Secretaría de Salud remarcó que estos controles deben acompañarse con una alimentación saludable, ejercicio físico y una buena calidad de vida para potenciar la prevención.

Las autoridades destacaron que la inversión en salud pública municipal busca reducir las brechas de acceso a diagnósticos de alta complejidad. La realización de 1800 mamografías en menos de un año de funcionamiento del equipo propio evidencia una clara demanda contenida que hoy encuentra respuesta en el sistema estatal local.

Desde el área de Salud municipal instan a la sociedad a recordar y ser conscientes de la importancia de realizar los controles médicos correspondientes de manera periódica, utilizando los recursos gratuitos que ofrece el municipio para el seguimiento y cuidado de la enfermedad.