SE INAUGURA UNA NUEVA MUESTRA DE ARTE EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

El Colegio de Arquitectos – Distrito 5 , invita a la inauguración de la próxima exposición del Ciclo de Arte que la institución viene continuamente llevando a cabo, a realizarse en la Sede Distrital , sita en Av. 30 Nº 564 , Mercedes. En la misma expondrán las artistas María Alejandra Arévalo con su muestra titulada “RELIEVES” (pintura en acuarela, dibujo en tinta y escritura) y la muestra «Las flores del pantano» de Rosina Picardi (acuarela), el día sábado 11 de octubre del corriente año 2025 a las 20:30 hs.

María Alejandra Arévalo.

RELIEVES es el nombre de esta muestra que reúne poemas e imágenes que nacieron de una profunda y genuina necesidad de expresión personal. A través de diferentes materiales: la tinta, la acuarela, la carbonilla y la palabra intento transmitir, con paciente humildad, un sentido posible

de la vida: la reparación del sufrimiento y la pérdida bajo la luz de una nueva y benéfica significación.

Rosina Picardi

Esta muestra pictórica, que me gusta considerar siempre «en construcción», está creada fundamentalmente con acuarelas. El título: «Las flores del pantano» da cuenta de la proyección como reparación, el florecer en la adversidad y la resiliencia como capacidad de transformación, con el fin de construir un nuevo amanecer. Expresar el mundo interno a veces gobernado por el dolor y el caos es sanador. Mi intención es ampliar mis horizontes y proyectar mis emociones y pensamientos, dando forma a la belleza que emerge en las zonas de conflicto o dificultad.

Como todos los años, el Coordinador de este Ciclo de Arte del CAPBA5 es el Arquitecto Sebastián Bocca.

El acceso a la muestra es libre y gratuito y se podrá visitar también de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 16 horas. Hasta el 24/10.-