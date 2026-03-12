Se entregaron certificados de la Diplomatura en Entrenamiento de Fútbol Juvenil

Se entregaron certificados a quienes finalizaron el curso de formación de entrenadores realizado entre la Municipalidad de Mercedes y el Instituto River Plate.

El curso fue impulsado por la Dirección de Deportes, el acto se realizó en el salón escuela del CEMUADRA. La actividad contó con la presencia del intendente Ustarroz y representantes de la institución.

El Centro Municipal Deportivo y Recreativo (CEMUADRA) fue escenario de la culminación de una nueva etapa formativa: la entrega de certificados de la Diplomatura de Entrenador de Fútbol Juvenil, dictada en articulación con el prestigioso Instituto River Plate que se realizó durante el último año.

La directora de Desarrollo deportivo, Mariana Saboredo, destacó la importancia de este logro que había quedado pendiente desde finales del año pasado y que hoy se traduce en herramientas concretas para los clubes mercedinos.

“Todos sus entrenadores han recibido los certificados que se merecían por haber concluido con esta formación. Es la segunda etapa de un proceso que iniciamos en 2023 con el fútbol infantil”, señaló la funcionaria.

En esta oportunidad, fueron 28 los egresados que completaron los tres meses de cursada intensiva.

Saboredo hizo hincapié en que, si bien muchos ya se desempeñan en instituciones locales, la actualización es vital:

“Creemos que el espacio de formación continua es más que necesario, aún para los que ya cuentan con un título. Siempre viene bien estar actualizando contenidos y, de la mano del Instituto River, por supuesto que eso le da más jerarquía”.

Más allá de lo académico, la directora repasó la intensa agenda deportiva en la ciudad. Con la mayoría de las escuelas municipales en funcionamiento, se destacan disciplinas como gimnasia artística en la sede Néstor Kirchner, tenis, básquet y el constante uso de la cancha de pádel, cuyos turnos pueden gestionarse a través de la web oficial (reservaya.com.ar).

“Siempre que podemos estamos tratando de fomentar el deporte desde la formación. El año pasado fue fútbol y hockey, también nos visitó José Meolans para hablar de natación. Vamos a seguir aportando y apostando a esto”, reafirmó Saboredo.

Obras: en el Polideportivo Martín Rodríguez se construirá un cuadrilátero de boxeo fijo y un estadio especializado en deportes de combate.

Aprovechando la estructura donde históricamente se ubicaba el escenario de la Fiesta del Salame, se está montando un espacio con vestuarios y gradas. “Hace varios años que venimos trabajando con escuelas de boxeo, karate, chaiu do kwan y kickboxing; todas necesitaban un espacio con estas características para eventos y exhibiciones”, concluyó.