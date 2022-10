Se entregaron 237 títulos de propiedad gratuitos para familias de Quilmes

MI ESCRITURA, MI CASA

En el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de entrega de 237 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de vecinos y vecinas de Quilmes. Fue en la sede del Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; y la intendenta local, Mayra Mendoza.

“En la Provincia todavía hay una deuda muy grande con familias bonaerenses que pudieron acceder a la vivienda pero que, al no contar con las escrituras, sienten la incertidumbre por no tener derechos plenos sobre su propiedad”, aseguró Kicillof y agregó: “Con este programa, más de 75 mil vecinos y vecinas ya accedieron a sus títulos de propiedad de forma gratuita, sin deudas inmobiliarias y con sus casas como bienes inembargables”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “el hecho de no contar con las escrituras imposibilita el acceso al crédito para refacciones o ampliación”, en tanto que subrayó que “también dificulta el legado de la vivienda, algo central en la vida de cada familia para que la casa sea una pertenencia que pase de generación en generación”.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. Durante la jornada, además, la Provincia entregó la escritura de un inmueble que se cedió al distrito en 1980.

En tanto, Alak subrayó que “los avances de este programa se explican por la decisión política de cambiar el paradigma de la Escribanía General de Gobierno, institución a la que hemos transformado en la Escribanía de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, la intendenta Mendoza remarcó: “Estas escrituras son el resultado del trabajo mancomunado entre la Provincia y el municipio, y demuestran el compromiso de una gestión que busca garantizar la seguridad jurídica de los y las vecinas que hoy reciben sus títulos de propiedad”. “Nuestros gobiernos tienen como principal objetivo trabajar incansablemente para ampliar los derechos de los y las bonaerenses”, dijo.

Por último, Kicillof resaltó que “todavía tenemos una deuda muy grande con las y los bonaerenses, por eso vamos a seguir fortaleciendo este programa que promueve la búsqueda activa de quienes no poseen sus escrituras”.

También estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; y la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti.