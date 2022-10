Se cumplen 40 años del nacimiento del UCeDe

El día lunes 24 a las 1830hs. Se llevará a cabo el acto homenaje oficial a los 40 años del nacimiento de la Unión del Centro Democrático (UCeDe), en el salón dorado de la legislatura porteña, encabezado por su presidente Andrés Passamonti. “Hemos consolidado el partido en la Capital y recuperado a nivel nacional, claramente la UCEDE ha VUELTO”, manifestó Passamonti. Se pasara un video recordando momentos y dirigentes partidarios y serán oradores Roberto Cachanosky y el presidente del partido. Se leerán unas palabras del cofundador e hijo del fundador del partido, Ing. Alvaro Luis Alsogaray, que por cuestiones personales no podrá estar presente. También se pasarán saludos de dirigentes que por razones de agenda no pueden concurrir y saludos de los dirigentes de los 16 distritos que componen el Orden Nacional de la UCeDe. La UCeDe deberá resolver su apoyo en las próximas elecciones y reclamará una silla en la mesa nacional de JXC, ya que hasta el momento no se ha concretado. La UCeDe es claramente esta el único partido nacional Liberal y ocupar esa silla es lo que corresponde, manifestó Passamonti.