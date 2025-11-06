Se confirmó la victoria de LLA en PBA por 29.354 votos ante Fuerza Patria

El escrutinio definitivo realizado por la Justicia Electoral arrojó la victoria en la PBA de La Libertad Avanza sobre el peronismo de Fuerza Patria.

El resultado del recuento oficial le otorgó a la coalición del presidente Javier Milei 3.649.988, que postuló a quien ahora fue designado ministro del Interior, Diego Santilli; mientras que a la lista opositora encabezada por el ex canciller Jorge Taiana obtuvo 3.620.634, una diferencia de 29.354.

El resultado de PBA era el último de siete resultados parejos que había tenido la elección. En todos los casos, el escrutinio provisorio y el definitivo no cambiaron los órdenes, ni la distribución de bancas, debido a una variación fue mínima.

El escrutinio definitivo estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y del juez federal con competencia electoral con asiento en La Plata, Alejo Ramos Padilla.

Recordando la noche del 26 de octubre, el ahora ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había informado la victoria libertaria por una diferencia de 46.600 sufragios. Lo que arroja una diferencia de (+/-) 17.246 votos.

El acta de la Junta Electoral se oficializó que el escrutinio “sumó los resultados de cada una de las mesas de votación que se habilitaron en el distrito, los correspondientes a votos recurridos e impugnados declarados válidos por la Junta y los remitidos por la Cámara Nacional Electoral correspondientes a electores privados de libertad y residentes en el exterior”.