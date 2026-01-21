San Martín valoró la continuidad del Recetario Bonaerense en las Escuelas de Verano

La intendenta interina, Mariana San Martín, valoró hoy la continuidad del Recetario Provincial en las Escuelas de Verano como una política pública que “fortalece la alimentación escolar y garantiza el acceso a comidas saludables para niñas y niños”.

“La implementación del Recetario Provincial garantiza el derecho de los niños a acceder a una alimentación saludable y además impulsa la participación de toda la comunidad educativa, lo que promueve valores como el compromiso, el esfuerzo y la solidaridad, por eso es muy importante darle continuidad al plan en este programa de Escuelas de Verano”, aseguró San Martín, presidenta del Honorable Concejo Deliberante y a cargo de la intendencia durante la licencia de Juani Ustarroz.

El Recetario Bonaerense incluye recetas de los 135 municipios de la Provincia y San Martín estuvo hoy en una actividad organizada por el Consejo Escolar en el Jardín 909: madres, padres, docentes y chicos participaron en la elaboración de un exquisito budín de naranja, el postre con el que oportunamente se sumó Mercedes.

También se hicieron presentes Juan Sorrentino, director del Servicio Alimentario Escolar de la Provincia; Lucía Cacciutto, directora de Nutrición y Calidad de Alimentos; José Luis Pisano, secretario de Educación de nuestra ciudad; el equipo del Consejo Escolar encabezado por Maguy Oliva; y madres, padres, docentes y chicos.

“Gracias a las mamás que están acompañando a los chicos y chicas en este proceso que no termina en el último día de clases, sino que continúa durante el verano. Hay un trabajo enorme de todos: el gobierno provincial, los docentes, las familias, el municipio y todos los que forman parte de la comunidad educativa”, señaló la intendenta.

“El Recetario Provincial garantiza que chicos y chicas de toda la provincia accedan a comidas equilibradas, saludables y pensadas para su desarrollo. No se trata solo de un plato de comida, sino de igualdad de oportunidades”, enfatizó San Martín.

Por su parte, una de las mamás presentes hoy en el Jardín expresó emocionada: “Me sorprendió muchísimo esta actividad. Lo que menos me iba a imaginar es que los chicos iban a tener docentes acompañantes. Yo tengo un hijo que lo necesita; él ahora no está con terapia y esto lo está ayudando muchísimo. Estoy realmente agradecida con todos, porque mi hijo sale de acá re bien, esto como mamá me ayuda muchísimo”.

A su turno, Sorrentino indicó: “Las ideas que podemos tener nosotros se pueden llevar adelante porque en las escuelas hay tantas personas comprometidas, no sólo con las instituciones y con sus hijos, sino también con su alimentación”.

Y Cacciutto concluyó: “Este recetario tiene una receta de cada uno de los distritos que forman la provincia. Son 135 recetas, una por municipio. El objetivo es mostrar la comida que se prepara en las escuelas durante todo el año y queremos esto, que las familias cocinen con sus hijos y que los chicos conozcan alimentos que sean sanos”.