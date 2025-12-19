Sábado 20: Feria de Artistas Locales en el MAMM

El próximo 20 de diciembre de se llevará a cabo la Feria de Artistas Locales con motivo de las fiestas navideñas en el Museo de Arte de Mercedes.

Como hace algunos años, se reedita la celebración cultural que permite que muchos artistas tengan contacto directo con la gente y posicionar su obra como pieza original para regalar en estas fiestas.

La iniciativa, que será libre y gratuita, está organizada en conjunto con los Artista Visuales Locales, la Dirección de Cultura y el Museo de Arte y diseñada exclusivamente como evento de exposición de obras de Artistas Mercedinos dentro de las salas A y B del MAMM, con el armado de la feria sobre la calle 23. Allí. Los artistas ofrecerán su obra y podrán dialogar con el público interesado en adquirir arte original.

El evento contará con música en vivo y para ello fue convocada la artista local Urania. Además, habrá servicio de gastronomía con Tabla Pampa y cervecería artesanal de los productores de HOP, sorteos y juegos para los más chicos.

Estarán participando con sus obras los artistas Pía Traverso, Rocío Ogñenovich, Yowi Brown, Mirta Leyes, Susana Boettner, Marina López, Elisabeth Moleres, Laura Gianfrini, Vanesa Espina, Fatima Quevedo, Jesica Gómez, Pablo Russo, Eugenia Scioli, Pablo Rodríguez, César Lalla, Fabiana Cucut, Eugenia Gaitán, Melina Guevara, La Sericleta, Esteban Révora, Lucía Ramponi, Daira Degrutola, y Cristian Cascallares.

La invitación es a partir de las 18hs del sábado próximo en el Museo de Arte de calle 23 nro. 383.