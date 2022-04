Rodríguez Larreta: “hay que sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley”

El Jefe de Gobierno porteño hizo referencia esta mañana al acampe masivo y a los cortes de calles llevados a cabo la semana pasada en el centro porteño y pidió que el Gobierno Nacional haga cumplir la ley quitándole los planes sociales a quienes no respetan las condiciones. A su vez pidió a la administración nacional que prevenga próximas manifestaciones impidiendo el ingreso de los manifestantes en las inmediaciones a la Ciudad que son jurisdicción nacional.

Rodríguez Larreta también apuntó contra las organizaciones por extorsionar y usar a mujeres y a chicos, cuando éstos deberían estar en las escuelas: _»Usan a la gente, ¿a alguien se le ocurre que la gente viene de forma espontánea? Los traen extorsionados. Los planes en vez de manejarlos el Estado, como tiene que ser, los manejan las organizaciones que los extorsionan con que si no vienen les sacan el plan. Lo peor es que usan a los chicos. Los ponen como escudo frente a la policía para que no los desalojen. Son unos cobardes por usarlos a los chicos para eso. Los chicos deberían estar en la escuela, no acampando acá.»

Twitter: https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1511328782472433673?s=20&t=N5DH-TF9j6BuPg5RnZrVrQ & https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1511338001518972935