Rodríguez Larreta en Malvinas Argentinas: “Vine a trabajar con vecinos y empresarios en un plan para el municipio”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió esta mañana el municipio de Malvinas Argentinas, junto al concejal de Juntos por el Cambio, Lucas Aparicio.

“Vine con Lucas a trabajar con los vecinos y empresarios en un plan para el municipio”, dijo Rodríguez Larreta, quien comenzó su itinerario con una visita a una empresa dedicada a la logística de alimentos y de e-commerce, con más de 50 años de trayectoria.

La compañía, que opera en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, emplea a más de 350 personas y trabaja con 400 transportistas. “La empresa tiene un proyecto para desarrollar tecnología con vistas a exportar alimentos a toda Latinoamérica, pero sus directivos consideran “milagroso” seguir invirtiendo en Argentina”, expresó Rodríguez Larreta tras la visita. “Dicen que lo hacen para que sus hijos no se vayan del país”, concluyó.

Entre otras preocupaciones, señalan la ley de fleteros, que genera contingencias y juicios, y las altísimas tasas municipales entre las cuales algunas “ni siquiera tienen sentido, como las de las garitas de seguridad”.

Su paso por Malvinas Argentinas también incluyó un encuentro con vecinos donde intercambiaron ideas y problemáticas para darle forma a un plan adaptado a las necesidades de la zona.

“Los malvinenses calificaron de “terrible” la inseguridad y también están angustiados por la inflación. Me dicen que venden y no saben a qué precio repondrán, que está todo parado, que no les entregan. Eso atenta contra el laburo”, afirmó Rodríguez Larreta.

Otro de los puntos más mencionados durante la reunión fue el déficit de esa localidad en el ámbito de la salud. “Todos decían que se iban a atender al Pirovano o al Hospital de Niños en la Ciudad de Buenos Aires porque acá no les dan atención”, continuó el mandatario. No obstante, remarcó la esperanza de todos: “Los vecinos no aflojan”.

Por su parte, el concejal de la primera sección se refirió a la gestión del Intendente Leo Nardini y de la interina Noelia Correa: “Hay cosas que están bien hechas, otras que no se hicieron y otras que se hicieron mal”. Y agregó: “Nuestra visión es la de construir sobre lo construido. En Argentina lo que está mal es que el que viene quiere cambiar todo y destruye lo que se hizo. Nosotros queremos construir el primer piso; no tirar la planta baja. Y así, construir el edificio”.

También remarcó que “el Gobierno provincial está haciendo muy poco por la provincia y Malvinas no es una excepción, pero tenemos la esperanza porque muchas de las cosas que nos dijeron los vecinos hoy, están en línea con lo que venimos haciendo: planificar, transformar, crear un plan”.

Más tarde, se reunieron con inscriptos y egresados de los cursos gratuitos que brinda el Gobierno de la Ciudad, y luego se dirigieron a la zona comercial de Sourdeaux donde conversaron con comerciantes.