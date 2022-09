Regalos para el Día del Maestro originales

EN SEPTIEMBRE

En este Día del Maestro, qué mejor que celebrar que realizando un regalo especial a esa persona que vemos cada día y nos enseña con paciencia y cariño.

El próximo 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, en honor a Domingo Faustino Sarmiento. Se trata de una fecha en la que se celebra el trabajo diario que realizan los maestros y maestras de las escuelas primarias, que brindan conceptos y herramientas que le sirvan para su vida cotidiana.

La fecha fue decretada en 1943, en la Primera Conferencia de Directores de Educación de las Repúblicas Americanas realizada en Panamá. Este 2022, el Día del Maestro caerá domingo, por lo que no habrá asueto al no tratarse de un día hábil. Sin embargo, no deja de ser un día festivo en el que los niños y niñas celebran a sus docentes y agasajan con algún regalo.

Muchas veces queremos sorprender a nuestros seres queridos con un regalo y las maestras no son una excepción ya que se vuelven parte importante de la vida de los niños y niñas.

Taza personalizada

Una taza es un gran regalo para regalar a un maestro o maestra en su día, ya que al pasar tantas horas en las escuelas, siempre viene bien alguna infusión caliente. Realizarla de manera personalizada es aún más valioso ya que da a entender que se pensó exclusivamente en esa persona. Desde alguna frase o dibujo hasta una foto de la clase, son algunas opciones para sumar.

Caja especial

Cuando las ideas son muchas, una gran opción es realizar una caja especial con diversas cosas que le pueden gustar a esa persona. Golosinas, cartas, fotos y diversos objetos se pueden agregar en la misma. En el caso del Día del Maestro, se le puede agregar elementos que utilizan seguido como lápices, fibrones, cuadernos y tizas.

Lapicero

Siempre es bienvenido en la vida de una maestra o maestro son los lapiceros, ya que siempre se manejan con útiles escolares. Los lapiceros brindan orden y permite que no se pierdan los elementos, por lo que es uno de los regalos claves para esta celebración. Siempre es lindo sumarle una cuota de originalidad, por lo que pintarla o decorarla es una gran opción.

Agendas y cuadernos

Otro elemento clave para un docente son las agendas y cuadernos, ya que deben estar bien organizados en su trabajo. Comprar en algún emprendimiento que las personalicen es un lindo gesto pero también se puede hacer de manera casera, incluso incluyendo un señalador colorido para que marque sus hojas.

Planta con maceta intervenida

Las plantas siempre son regalos que las personas disfrutan porque dan alegría y vida a los espacios. Además, una maceta que puede estar intervenida con papeles o cartones que luego sean pintados de colores, y pueden contener corazones y frases, o más bien elementos que te recuerden a la persona.

Carta

Siempre es lindo contarle a las personas cuánto las querés, por lo que una carta nunca pasa de moda. Para este Día del Maestro puede ser una personal o hasta juntarse todo el grupo del aula a realizar una en conjunto. Incluso, se puede crear una caja en la que cada estudiante sume su carta o dibujo para que luego el o la docente la pueda leer.

Botella de agua

Las y los maestros siempre pasan muchas horas fuera de su casa, por lo que deben estar hidratados para tener bienestar y salud. Una botella es uno de los regalos claves a la hora de pensar cómo agasajar a esa persona tan importante.

Playlist

La música nunca puede faltar y una playlist dedicada a esa maestra o maestro en su día es un gran regalo a tener en cuenta. Canciones que sepan que le gusta a esa persona o temas que te recuerden a momentos vividos es un lindo gesto y sorpresa.