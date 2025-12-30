Récord histórico de participación en los espacios culturales porteños en 2025

La Ciudad de Buenos Aires cerró 2025 con una cifra récord de participación en sus espacios culturales: 7.750.259 asistentes, lo que representa un incremento de 484.639 personas respecto de 2024. El crecimiento se registró de manera transversal en los principales espacios y programas culturales porteños, lo que consolida a Buenos Aires como una de las capitales culturales más activas de la región. El aumento se verificó en todos los grandes circuitos culturales de la Ciudad. Los festivales reunieron 2.301.725 asistentes, superando los registros de 2024, mientras que los centros culturales alcanzaron 1.538.338 personas, con un crecimiento sostenido en su público. También se destacó la participación de las bibliotecas, que llegaron a 150.338 asistentes, y el Plan Cultural en Barrios, que convocó a 214.000 vecinos en distintos puntos de la Ciudad. En el circuito de museos porteños, la concurrencia alcanzó los 945.254 visitantes, con una suba significativa respecto del año anterior. Este crecimiento se reflejó en espacios como el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, el Buenos Aires Museo, el Museo Larreta, el Museo Histórico Cornelio Saavedra, el Museo Casa Carlos Gardel, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo Fernández Blanco, el Museo de Esculturas Luis Perlotti, el Museo Sívori, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de la Imaginación y el Juego, que concentraron una alta afluencia de público a lo largo del año.20