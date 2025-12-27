Reconocen a estudiantes secundarios por sus logros educativos

En una actividad realizada entre el municipio, el consejo escolar e inspección educativa hubo reconocimiento a las y los estudiantes secundarios que tuvieron durante el ciclo 2025 mejor promedio y mayor asistencia a clase. “Es una gran alegría verlos aquí presentes, reconocer el esfuerzo y compromiso que han tenido durante todo el año y a través de ellos y ellas a todo el sistema educativo” destacó el intendente Juan I. Usatrroz.

Reconocimiento

El secretario de educación, José Luís Pisano, expreso que “es un día de mucha alegría, donde se pone de manifiesto el enorme trabajo que hace la comunidad educativa: docentes, auxiliares, directivos, cooperadoras, familias y especialmente las y los estudiantes” sostuvo el funcionario

Destacó también que “en esta ocasión se reconoce el Modo Presente, es decir, quienes habitaron la escuela con entusiasmo y compromiso, entendiendo que para aprender hay que ir todos los dias, como así también a las y los mejores promedios” narró respecto al acto, pero que “es mucho más que eso, es un agradecimiento a todo el sistema educativo y el puntapié inicial de los objetivos para el 2026”, comentó.

Sistema

El intendente Ustarroz destacó que “el sistema educativo es uno de los pilares de nuestra sociedad, trabaja en el presente, por el futuro, incluye e impacte saberes fundamentales. Es sin duda siempre un placer y se siente un orgullo enorme al acompañarlos, destacando enormemente la gran tarea que día a día desarrollan” y “también a cada estudiante, sin duda el compromiso y la dedicación que han puesto en los procesos de enseñanza y aprendizaje son ejemplares” narró entre otros conceptos.

Presencia

Estuvo presente también el Inspector Distrital Cristian Ponce, el edil Santiago Altube, la coordinadora de educación Pamela Herrera y muy especialmente las familias de las y los chicos reconocidos, además de integrantes de las distintas instituciones educativas.

Reconocimientos

Mejores Promedios: En el Instituto Madre Camila Rolón (Diegep Nº 3712) se destacan Milagros González y María de las Mercedes Moretti. Por el Instituto San Patricio (Diegep Nº 4493) figuran Lola Coronel y Lola Albanese. En el Instituto Padre Ansaldo (Diegep Nº 4495) los mejores promedios pertenecen a Tomás Ghione y Maitena Haughton. Del Instituto San Antonio de Padua (Diegep Nº 4496) se encuentran Paula Zabulanes y Guadalupe Bandoni. Francisco Muraca representa al Instituto Nuestra Señora de la Misericordia (Diegep Nº 7911), mientras que de la Escuela Integral Santa María (Diegep Nº 8043) se mencionan a Chiara Rosello y Juana Fernandez Vita. Lucía Suarez figura por el Instituto San Benito de Nursia (Diegep Nº 8194) y Jazmín Lorena Ramos Martínez por el Instituto San Luis Gonzaga (Diegep Nº 8574).

En los centros de educación secundaria para adultos y escuelas públicas, se destacan: Alfredo Rosselo (Cens N.º 451), Misael Facundo Perez Peralta (Cens N.º 452), Sandra Alday (Cens N.º 453), Bautista Gamba Scotto (Cept N.º 4), Chiara Nair Tito (Ees N.º 01), Chiara Ramirez Resquín (Ees N.º 03), Catalina Diaz Pisoni (Ees N.º 05), Brisa Aylen Manfria (Ees N.º 07), Oriana Catalina Real (Ees N.º 08), Brenda Ramirez (Ees N.º 09), Keyla Yanet Vargas (Ees N.º 10), Valentina Anahi Villalba (Ees N.º 11), Ludmila Maidana (Ees N.º 12) y Ricardo Carlos Routin (Ees N.º 12 Extensión 1). Finalmente, cierran la lista Alex Samiro Rosales (Ees N.º 13), Ayala Alma Saborido (Ees N.º 14), Matías Nicolás Ascona (Ees N.º 15), Juan Cruz Barigozzi y Braian Benitez (Eesa N.º 1), Anahí Rivera, Leandro Lopez y Gerónimo Dhualde (Eest N.º 1), y González Lázaro (Eest N.º 2).

Modo presente: En cuanto a la asistencia perfecta o destacada, se reconoce a Néstor Esteban Ríos y Nicolás Benítez del Instituto Madre Camila Rolón (Diegep Nº 3712). Del Instituto San Patricio (Diegep Nº 4493) figuran Alejo Merlini y Lola Fernández Campos. En el Instituto Padre Ansaldo (Diegep Nº 4495) se destacan Tomás Ghione y Carolina Gimenez Ledesma. Agustín Silvestre y Almendra Manazzi representan al Instituto San Antonio de Padua (Diegep Nº 4496), mientras que Mateo Moreno y Bianco Pietro lo hacen por la Escuela Integral Santa María (Diegep Nº 8043). También se encuentran Tito Bianca Muñoz (Instituto San Benito de Nursia, Diegep Nº 8194) y Alejandro Albanese (Instituto San Luis Gonzaga, Diegep Nº 8574).

En el ámbito de escuelas públicas y formación técnica, los alumnos con mejor asistencia son: Alfredo Rosselo (Cens N.º 451), Sandra Alday (Cens N.º 453), Lautaro Noe Curima y Bella Julieta Potes (Cept N.º 4), Chiara Nair Tito (Ees N.º 01), Esteban Cid Liendro (Ees N.º 03), Joaquin Ayala (Ees N.º 05), Brisa Aylen Manfria (Ees N.º 07), Oriana Catalina Real (Ees N.º 08), Brenda Ramirez (Ees N.º 09), Lucas Nicolas Sarco Ortiz (Ees N.º 11), Máximo Luca Celoto (Ees N.º 12 Extensión 1), Kevin Cabrera (Ees N.º 13), Franco Delvechio (Ees N.º 14), Matías Nicolás Ascona (Ees N.º 15), Juan Cruz Barigozzi y Braian Benitez (Eesa N.º 1), Anahí Rivera, Axel Jackson y Gerónimo Dhualde (Eest N.º 1), y Máximo Cuevas (Eest N.º 2).