Realizan simulacro de incendio y emergencia en Unidad N°5

En la Unidad N°5 se llevó adelante un nuevo simulacro de capacitación para distintas instituciones y el servicio penitenciario con el objetivo de estar lo más preparados posibles en la aplicación de protocolos de emergencia.

La Dirección de Protección Civil municipal, a cargo de la Lic. Agustina Loré, fue parte de la movida. Loré sostuvo que “El ejercicio pone énfasis en el cumplimiento de los protocolos de seguridad y de emergencia ante un evento de incendio dentro de la unidad penitenciaria y lo que hace es entrenar a los equipos de respuesta, tanto internos como externos, en esta situación”

Además del área mencionada participaron Bomberos Voluntarios, SAME, Hospital y especialmente las y los agentes del Servicio Penitenciario.

No es la primera ocasión en que se realizan este tipo de simulacros. El año pasado hubo uno de enormes dimensiones en avenida 2, también en la penitenciaría y en barrios de la ciudad, siempre buscando optimizar y aplicar los procesos correspondientes.

Se supo también que desde la Municipalidad se continúa, cada miércoles, con las reuniones inter institucionales e inter disciplinarias con la búsqueda de crear el primer plan integral y manual de actuación en emergencias y siniestros de grandes dimensiones.