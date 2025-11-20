Quiénes deberán pagar la cuota adicional del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano de ARBA

Según el organismo tributario de PBA, el recargo alcanza a un porcentaje reducido de partidas y mantiene las bonificaciones para contribuyentes cumplidores.

El aumento fue establecido por la Ley Impositiva 2024, prorrogada para este año. Desde ARBA aseguraron que el monto adicional “se aplica de manera focalizada y solo alcanza a inmuebles de mayor valuación”.

Expresaron que para el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplicará cuando la base imponible del inmueble supere los $31.465.000. En el Inmobiliario Rural, por su parte, será cuando la base imponible de tierra libre de mejoras supere los $39.096.756.

Este monto extra se cobra junto con la última cuota del impuesto y conserva beneficios ya vigentes. Los contribuyentes que estén al día y tengan adherido el débito automático mantienen las bonificaciones de hasta el 10%.

ARBA informó que habilitó en su portal la herramienta “Consulta Inmobiliario Adicional”, para que sus contribuyentes puedan saber si una partida urbana o rural deberá abonarlo.